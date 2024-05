La alianza Trump-Musk: ¿Cómo, cuándo y para qué?

Agencia Reforma | El papel no ha sido completamente definido y podría no suceder Associated Press | El papel no ha sido completamente definido y podría no suceder

Nueva York, EU.- Donald Trump y Elon Musk han conversado sobre un posible papel de asesor para el líder de Tesla en caso de que el presunto candidato republicano reclame la Casa Blanca, la señal más reciente de que la alguna vez fría relación entre los dos hombres ha cambiado. El papel no ha sido completamente definido y podría no suceder, dijeron personas familiarizadas con las pláticas, pero los dos hombres exploraron formas de dar a Musk información formal e influencia sobre las políticas relacionadas con la seguridad fronteriza y la economía, ambos temas en los que Musk se ha pronunciado más. Musk, junto con el inversionista multimillonario Nelson Peltz, también ha puesto a Trump al tanto de un plan que han desarrollado para invertir en un proyecto basado en datos para prevenir el fraude electoral, de acuerdo con algunas de las personas. Peltz y Musk también hablaron a Trump de una campaña de influencia en círculos de élite que ya está en marcha, en la que Musk y sus aliados políticos organizan reuniones de poderosos líderes empresariales en todo el país y tratan de convencerlos de que no apoyen la campaña de reelección del Presidente Biden. Hace apenas dos años, Trump y Musk intercambiaban insultos públicamente. Pero en los últimos meses, los dos hombres están desarrollando una relación amistosa y hablan por teléfono varias veces al mes a medida que se acercan las elecciones, indicaron personas familiarizadas con sus conversaciones. Ambos han abordado temas como la inmigración, tecnología y ciencia, incluyendo la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Sus puntos de vista e intereses se han alineado más, señalaron las personas, y Musk llama a Trump directamente a su teléfono celular. Trump le ha dicho a Musk, una de las personas más ricas del mundo, que quiere encontrar una manera de involucrarlo más si gana en noviembre. Musk -que tiene un largo historial de retar los convencionalismos del mundo empresarial- ha señalado que no está interesado en simplemente extender un cheque a un súper PAC, que puede aceptar cantidades ilimitadas de dinero de donadores y es una forma popular para que la clase multimillonaria apoye a los candidatos. En lugar de ello, ha optado por utilizar su influencia en los círculos empresariales y tecnológicos de élite para ayudar a derrotar a Biden galvanizando el apoyo de aliados influyentes. Musk está motivado por ansiedades sobre la dirección del país, de acuerdo con una persona familiarizada con su forma de pensar. Entre otras cosas, Musk ha criticado lo que él llama el "virus de la mente consciente", un término que abarca políticas liberales que incluyen programas de diversidad, equidad e inclusión que los conservadores dicen crean divisiones. Encuentro en Palm Beach La plática sobre el rol como asesor y el proyecto de votación tuvo lugar en una reunión en marzo en Montsorrel, la mansión de Peltz frente al mar en Palm Beach, Florida, con un grupo de amigos ricos y poderosos, dijeron algunas de las personas familiarizadas con las discusiones. The New York Times reportó antes que se había realizado el encuentro, pero sin detalles. Mientras los invitados disfrutaban un desayuno dominical de huevos, tocino y fruta fresca, Peltz, Trump y Musk se explayaron sobre las elecciones de noviembre, criticando la administración del país por parte de Biden, mencionaron las fuentes. Fue un asunto de familia. Musk y su pequeño hijo X, que a menudo lo acompaña en eventos, formaban parte de un grupo que también incluía a Trump y su hijo Barron, de 18 años. Musk y Peltz se conocen en parte a través de Diesel, el hijo de Peltz, un emprendedor tecnológico que es amigo de Musk. Diesel Peltz también estuvo en el desayuno. Musk y Peltz han dicho a sus conocidos que están trabajando en un proyecto masivo basado en datos para garantizar que los votos se cuenten de manera justa, haciendo eco a las acusaciones de Trump de fraude generalizado en las elecciones del 2020. Bill Barr, el propio fiscal general de Trump, ha rechazado esas afirmaciones sobre las elecciones del 2020. La campaña de Trump y sus aliados perdieron docenas de demandas que impugnaban los resultados. Los intereses comerciales de Musk Las conversaciones recientes entre los dos hombres han cubierto algunas de las empresas de Musk, incluyendo la plataforma de redes sociales X; Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos; y el lanzador de cohetes y satélites SpaceX, dijeron personas familiarizadas con las pláticas. Tesla, el fabricante automotriz más valioso del mundo y la única empresa de Musk que cotiza en bolsa, ha visto caer el precio de sus acciones y recientemente registró su ganancia más baja en años. Musk y Trump han abordado la industria de los vehículos eléctricos y los créditos fiscales para los VEs, indican personas cercanas a Trump. Trump ha mantenido una postura dura contra los VEs durante la campaña electoral. Ha criticado que los vehículos necesitan recargarse para recorridos más largos y ha hecho un llamado a aranceles masivos a los fabricados en México, diciendo que perjudica a la industria automotriz estadounidense. Musk ha criticado públicamente los subsidios a los VEs, de los que Tesla se ha beneficiado, y recientemente se pronunció contra los aranceles a los VEs y otros elementos chinos. Musk ha pedido a Trump que vuelva a publicar más activamente en X, particularmente utilizando la función de audio en vivo "Spaces", señalaron personas cercanas a Trump. Trump dominó la plataforma cuando era conocida como Twitter, contando con más de 88 millones de seguidores en cierto momento. Pero Trump, que desea proteger su plataforma Truth Social lanzada en el 2022, sólo ha publicado en X una vez desde que fue reintegrado a la plataforma después de que Musk la compró. Cenas de lujo Musk planea continuar organizando para su causa anti-Biden entre un grupo élite de líderes empresariales a quienes considera amigos, destacaron personas familiarizadas con los planes. En abril, Musk fue coanfitrión de una cena secreta de alrededor de una docena de líderes empresariales en Los Ángeles. Entre los invitados figuraron Peltz; el capitalista de riesgo Peter Thiel; el ex Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; y el magnate de los medios Rupert Murdoch, presidente emérito de News Corp, propietaria de The Wall Street Journal, dijeron personas enteradas. En ocasiones, la conversación se centró en cómo podrían los asistentes dar dinero a Trump fuera de la vista pública. En febrero, los partidarios de Trump lanzaron un nuevo súper PAC llamado Right For America para ayudar a reelegir al ex Presidente. El primer donador importante del grupo fue Isaac Perlmutter, el ex ejecutivo de Marvel. Musk, Peltz y otros partidarios de Trump planean seguir celebrando más cenas y reuniones en todo el país dirigidas a personas ricas y poderosas en el ambiente empresarial, dijo una persona familiarizada con el asunto. - Alexa Corse contribuyó a este artículo. Edición del artículo original THE WALL STREET JOURNAL