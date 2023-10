La afirmación de Trump de que no puede ser procesado choca con los precedentes

The New York Times | Expertos legales dicen que el panorama en general no se ve prometedor para Trump y sus abogados

Entre las audaces afirmaciones en la moción presentada la semana pasada por el expresidente Donald J. Trump que busca descartar la acusación federal de conspirar para anular la elección del 2020, hubo una significativa concesión. En el precedente clave de la Suprema Corte en la que se basó la moción para asegurar que tiene "una absoluta inmunidad" del proceso penal, sus abogados reconocieron que no se refiere al proceso penal. La moción citó el precedente de 1982, Nixon contra Fitzgerald, en por lo menos 40 veces en 52 páginas. Aunque esa decisión sólo mantiene que un expresidente es inmune a demandas en casos civiles --- en donde los litigantes privados buscan ganar dinero --- y sólo si las demandas están relacionadas con la conducta "dentro del perímetro externo de su responsabilidad oficial". John F. Lauro, abogado de Trump, aceptó que "ninguna corte ha dicho que tal inmunidad presidencial incluye inmunidad para procesos penales para los actos oficiales del presidente". Si Trump pierde en el juicio y en una apelación, será una razón para pensar que solicitará que la Suprema Corte intervenga. Lauro está en lo correcto al decir que no hay otra decisión de la Suprema Corte directa sobre ese punto. Aunque los principales candidatos van en una diferente dirección, al igual que la mayoría de la decisión de una corte de menor jerarquía que considera la conducta de Trump al tratar de anular la elección. Expertos legales dicen que el panorama en general no se ve prometedor para Trump y sus abogados. El profesor Frank O. Bowman de la Universidad de Missouri, comentó que el verdadero propósito de la moción no era obtener inmunidad en el proceso sino retrasarlo.