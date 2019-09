Kamala Harris se disculpa por comentario sobre Trump

Manchester, New Hampshire— La senadora, Kamala Harris, se disculpó el sábado luego de las críticas en torno a que el demócrata de California y candidata presidencial se riera y respondiera, “Bien dicho”, a una larga pregunta de un votante que calificó las acciones del presidente Donald Trump como las de un “retrasado mental”.La cuenta de la campaña presidencial de Harris tuiteó una disculpa, sobre a un video del incidente que circulaba en las redes sociales, refiriéndose al mismo como “molesto”, y negó que hubiera escuchado el término ofensivo.“No escuché las palabras que el hombre usó en ese momento, pero si lo hubiera hecho, lo habría detenido y lo habría corregido. Lo siento. Esa palabra y otras similares no son aceptables. Nunca”, según escribió la candidata en Twitter.El votante que hizo la pregunta en el mitin de la candidata, el cual tuvo lugar en el ayuntamiento de Londonderry, New Hampshire, el viernes se identificó como originario de Chennai, India, la misma ciudad natal de la madre de Harris, y dijo que había hecho “un gran esfuerzo” por vivir el sueño americano, y luego Trump resultó electo.