Juez impone una nueva orden mordaza a Trump en caso electoral

The New York Times | Fue la segunda ocasión en dos semanas que un juez le ha impuesto restricciones sobre lo que el ex presidente puede decir

Una juez impuso una limitada orden mordaza al ex presidente Donald J. Trump este lunes, restringiendo que haga declaraciones públicas atacando a testigos y fiscales específicos o miembros de la corte relacionados con el caso federal que lo acusa de tratar de anular la elección del 2020. "El derecho a la libre expresión de Trump no le permite lanzar una campaña de difamación previa al juicio", en contra de esas personas, comentó la juez Tanya S. Chutkan. "Ningún acusado debe hacerlo", agregó la juez Chutkan, "yo no lo voy a permitir en este caso". Aunque la limitada orden explícita deja a Trump con la libertad de seguir con su campaña presidencial y de continuar atacando al Departamento de Justicia y al presidente Biden. Hasta le permitió afirmar que él cree que su proceso penal tiene motivaciones políticas. La juez Chutkan al parecer dejó margen a Trum para que también la ataque a ella. También se refirió a una cuestión particularmente polémica relacionada con el ex vicepresidente Mike Pence, quien es testigo del caso y uno de los rivales de Trump para la nominación republicana del 2024. La juez dijo que Trump podía atacar a Pence siempre y cuando no se refiera al papel que juega Pence en el proceso penal. Chutkan, quien fue designada por el presidente Barack Obama, no comentó cómo pretende aplicar su orden. Señaló que evaluará las consecuencias para Trump si la viola. Las sanciones por no acatar la orden podrían ir desde una reprimenda, multa y hasta pasar un tiempo en la cárcel. La juez Chutkan impuso la orden mordaza al final de una audiencia que duró dos horas en una Corte Federal de Distrito de Washington --- siendo uno de los procedimientos públicos más polémicos que ha habido hasta ahora en cualquiera de los cuatro casos penales que enfrenta Trump. Fue la segunda ocasión en dos semanas que un juez le ha impuesto restricciones sobre lo que el ex presidente puede decir. "Me impusieron una orden mordaza y se supone que no debo hablar acerca de cosas que hacen los malos, así que vamos a apelarla rápidamente", dijo Trump este lunes en una parada de su campaña que hizo en Iowa. Agregó: "Voy a ser el único político en la historia que no puede criticar a la gente".