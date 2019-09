Jefe interino de Inteligencia se reúsa a declarar ante el Congreso

Washington— El director interino de Inteligencia Nacional no declarará ante el Congreso en esta semana ni entregará una denuncia ante los legisladores, escalando el estancamiento entre el Capitolio y los líderes de las agencias de inteligencia.

El presidente demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara, el representante Adam B. Schiff de California, demandó a través de una carta encriptada fechada este viernes que Joseph Maguire, el director interino de Inteligencia Nacional, entregara una queja hecha al inspector general de las agencias de inteligencia.

Schiff solicitó en su misiva que aclarara si una conducta oculta involucró “al presidente o a los que lo rodean”.

Sin embargo, Schiff dijo que no puede hablar del contenido de la queja, y que es difícil afirmarlo debido a que su naturaleza no es conocida públicamente. Otros legisladores dijeron que no conocen los detalles de ese documento.

Schiff le comentó a CBS que Maguire le dijo que no iba a proporcionar el documento “porque tiene instrucciones de no hacerlo, y que eso involucra a una autoridad más alta, alguien que está arriba del director de Inteligencia Nacional, un puesto en el gabinete”.

La oficina de Maguire le comentó al Comité que la queja involucra “cuestiones potencialmente privilegiadas”, un lenguaje que ha sorprendido en el Capitolio.