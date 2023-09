IRS congela crédito fiscal de la pandemia, en medio de temores de fraude

The New York Times | Negocios, incluyendo organizaciones no lucrativas e iglesias, han tratado de obtener hasta 26 mil dólares por cada empleado que está en su nómina

El IRS congela un crédito fiscal de la pandemia, en medio de temores de fraude.The New York TimesEl Servicio de Recaudación Interna, IRS por sus siglas en inglés, dio a conocer hoy que va a congelar un beneficio fiscal para el empleador otorgado en la pandemia, que ha sido un imán para fraudes y le ha costado al gobierno federal billones de dólares, mientras la agencia busca maneras de detener el programa que está siendo abusado. La agencia recolectora de impuestos también dijo que ha referido miles de reclamos del llamado Crédito de Retención para Empleados a auditorías que dieron lugar a más de 250 investigaciones penales relacionadas con casi 3 billones de dólares de posibles reclamos fraudulentos. La moratoria sobre los nuevos reclamos deja de manifiesto una alarma de alto nivel dentro del IRS de que los créditos fiscales han sido mal utilizados y abusados. Funcionarios de alto rango del IRS han advertido que el programa ha sido explotado por entidades sin escrúpulos --- bufetes contables y otras empresas que han estado atrayendo agresivamente a contribuyentes que no son elegibles para obtener reembolsos para que envíen sus solicitudes de todas maneras. Muchas de esas empresas reciben comisiones por enviar las solicitudes o un porcentaje del reembolso y se han basado en interpretaciones erróneas de las reglas del programa para convencer a los dueños de pequeños negocios de que tienen la oportunidad de recibir dinero gratuito. Negocios, incluyendo organizaciones no lucrativas e iglesias, han tratado de obtener hasta 26 mil dólares por cada empleado que está en su nómina si pueden demostrar que sus operaciones fueron suspendidas completa o parcialmente en el 2020 o parte del 2021, además de reportar un descenso significativo en sus ingresos durante ese tiempo. Antes de que la moratoria fuera anunciada, tenían hasta el 2025 para enviar sus reclamos. El programa permanecerá congelado hasta por lo menos finales de este año.