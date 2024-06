Irá a juicio Hunter Biden por un caso de armas

Hunter Biden irá a juicio por cargos de armas el lunes en Delaware a poca distancia de la sede de campaña de su padre en Wilmington, menos de una semana después de la condena por delito grave del ex presidente Donald J. Trump en Nueva York.

Hace un año, parecía improbable que el joven Biden fuera a juicio por los cargos de posesión de armas a los que se enfrentaba por una solicitud de armas de fuego que, según los fiscales, fue falsificada, o por cargos más graves de no pagar impuestos por actividades empresariales en el extranjero en una época en la que consumía drogas y alcohol en exceso y gastaba abundantemente.

Pero el acuerdo de culpabilidad, que le ofrecía cierta inmunidad judicial y no incluía penas de prisión, fracasó en julio. El juez del caso abrió brechas en el acuerdo, para regocijo de los aliados de Trump en el Congreso, que trataron de echar por tierra el acuerdo y han presentado los problemas legales de Hunter Biden como equivalentes a los del candidato presidencial de su partido para 2024, en un intento de destituir al presidente Biden.

Sin embargo, es el hijo, y no el padre, quien será juzgado dos veces en un año electoral. El lunes se presentará en la sala de la cuarta planta del tribunal de la juez Maryellen Noreika cuando comience la selección del jurado a las 9 de la mañana en un juicio que se espera que dure entre tres y cinco días. El otro juicio, que comenzará en septiembre, se refiere a una serie de delitos fiscales relacionados con la no presentación de declaraciones durante varios años.

En septiembre pasado, un gran jurado federal acusó a Biden de tres delitos graves: mentir a un comerciante de armas con licencia federal, hacer una declaración falsa en la solicitud federal de armas de fuego utilizada para examinar a los solicitantes y poseer un arma obtenida ilegalmente durante 11 días, del 12 al 23 de octubre de 2018.

"Hunter Biden poseía un arma de fuego mientras sabía que era un usuario ilegal o adicto a cualquier estimulante, estupefaciente o cualquier otra sustancia controlada, en violación de la ley federal", dijeron los fiscales.

De ser declarado culpable, Biden podría enfrentarse a una pena de hasta 25 años de prisión y 750.000 dólares de multa. Pero los delincuentes no violentos que lo hacen por primera vez y que no han sido acusados de utilizar el arma en otro delito rara vez son condenados a penas graves de prisión por estos cargos. De hecho, los expertos legales dicen que es más probable que la sentencia incluya un elemento central del acuerdo original: la inscripción obligatoria en un programa de desvío de armas de fuego destinado a reducir las tasas de encarcelamiento por los delitos de armas menos graves.

También es posible que las partes lleguen a otro acuerdo de culpabilidad, mucho más restringido que el primero, aunque el equipo jurídico del Sr. Biden cree que los fiscales están decididos a llevar el caso a juicio para evitar acusaciones de que están mostrando un trato de favor.

Tras intensas indagaciones y acusaciones infundadas, los republicanos del Congreso aún no han demostrado que el presidente Biden se beneficiara de los negocios de su problemático hijo con una empresa energética ucraniana. Por ahora, han abandonado su objetivo declarado de impugnar al presidente, de quien afirman, sin pruebas, que es el líder de la "familia del crimen Biden".

Pero el espectáculo del juicio de Hunter Biden, y su momento, crea importantes dolores de cabeza para la campaña del presidente Biden, ya que trata de maximizar el efecto de la condena del Sr. Trump sin la distracción de tener a un miembro de la familia en juicio días después de que el Sr. Trump fuera oficialmente designado delincuente.

También promete ser un calvario personal insoportable para el presidente. El abogado especial que supervisa la acusación, David C. Weiss, ha señalado que sacará a la luz algunos de los secretos más embarazosos de la familia Biden llamando a la ex esposa de Hunter Biden, Kathleen Buhle, que está inmersa en una larga batalla legal con él por una pensión alimenticia no pagada, según los fiscales.

Un alto adjunto del Sr. Weiss, Leo P. Wise, ha presentado documentos judiciales que indican que también planea llamar a Hallie Biden, la viuda del hermano de Hunter Biden, Beau. La Sra. Biden estaba saliendo con Hunter Biden cuando compró una pistola en 2018 mientras estaba en plena adicción a las drogas.

Los cargos de armas están relacionados con si el Sr. Biden había mentido en un formulario estándar emitido por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, cuando compró una pistola .38. Los fiscales dicen que afirmó falsamente que no estaba tomando drogas en ese momento.

El Sr. Biden tuvo la pistola menos de dos semanas, según ha declarado, antes de que Hallie la tirara a un contenedor, temerosa de que la utilizara para hacerse daño.

Es relativamente raro que se presenten cargos de este tipo por posesión de armas contra un delincuente primerizo y no violento como el Sr. Biden, a menos que se esté utilizando como palanca para una confesión sobre otros delitos, como el tráfico de drogas, han dicho fiscales actuales y anteriores.

Los funcionarios de la A.T.F. que revisaron inicialmente el formulario del Sr. Biden creían que el caso no habría sido procesado si se hubiera tratado de alguien que no fuera Biden, sobre todo porque el Sr. Biden había tomado medidas para hacer frente a su adicción, según un ex funcionario que habló bajo condición de anonimato para discutir los detalles de la investigación.

El Sr. Biden lleva años sobrio y ha escrito sobre su lucha contra la adicción al crack y la dependencia del alcohol en sus memorias, que probablemente se utilizarán como prueba en sus dos juicios. Desde que se rompió el acuerdo de culpabilidad, se ha sometido a pruebas de drogas y las ha superado, según su abogado Abbe Lowell.

La forma en que Biden planea pagar su poderosa y costosa representación legal en ambos juicios sigue siendo una incógnita.

Su principal benefactor, que ya ha desembolsado casi 7 millones de dólares en préstamos al hijo del presidente, ha dicho a sus asociados que se está quedando sin liquidez. Ello ha agravado una escasez crónica de efectivo que ya ha dejado a los abogados de Biden trabajando con una remuneración escasa o nula. Los esfuerzos para crear un fondo de defensa legal no han llegado a ninguna parte.

La jueza Noreika, designada por Trump, ha indicado en sentencias preliminares que quiere que el procedimiento se mueva rápidamente y se centre estrictamente en las acciones del Sr. Biden en el momento en que completó la solicitud de armas de fuego.

También ha dictaminado que los abogados del Sr. Biden no pueden referirse al hecho de que las autoridades locales se negaron a procesarlo cuando se recuperó el arma. También ha impedido que el Sr. Weiss haga referencia alguna al caso fiscal cuando presente pruebas en Delaware.

El mes pasado, el juez federal de Los Ángeles que preside el caso fiscal acordó retrasar el inicio de ese juicio de finales de este mes al 5 de septiembre, dando a los abogados del Sr. Biden espacio para prepararse.

Aunque la decisión supuso un alivio para el hijo del presidente Biden, sitúa en la recta final de la campaña electoral un juicio que probablemente pondrá de relieve los esfuerzos de Hunter Biden por rentabilizar el nombre de su familia.

El Sr. Biden se ha declarado inocente de los cargos de evasión de impuestos, no presentar y pagar impuestos y presentar una declaración de impuestos falsa o fraudulenta.