Invita Pelosi a Trump a testificar en juicio político

Washington— La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, invitó al Presidente Donald Trump a testificar en la investigación de juicio político que la Cámara lleva en su contra.

Pelosi rechazó las acusaciones de Trump de que las investigaciones eran parciales y lo invitó a comparecer en persona o a responder preguntas por escrito.

"Si tiene información que lo exculpe, entonces esperamos verla", dijo Pelosi en una entrevista en Face The Nation de CBS.

"(Trump) podría venir ante el comité y decir toda la verdad, si eso es lo que quiere".

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, hizo eco de la sugerencia.

"Si Donald Trump no está de acuerdo con lo que está escuchando, si no le gusta lo que está escuchando, no debería tuitear. Debería venir al comité y testificar bajo juramento", señaló Schumer.

"Y debe permitir que todos los que lo rodean vengan y testifiquen".

Ante la insistencia de la Casa Blanca para bloquear la cooperación de testigos, el demócrata cuestionó si tenían algo que ocultar.

Los comentarios se producen mientras el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja se prepara para una segunda semana de audiencias públicas como parte de su investigación, incluso con el hombre que posiblemente sea el testigo más importante.

Gordon Sondland, el embajador de Trump en la Unión Europea, es la única persona entrevistada hasta la fecha que tuvo conversaciones directas con el Presidente.

Y el testimonio sugiere que estuvo íntimamente involucrado en las discusiones que están en el centro de la investigación sobre si Trump retuvo la ayuda militar estadounidense a Ucrania para tratar de presionar al Presidente de Ucrania, del condado para que anunciara una investigación sobre los demócratas, incluido el ex vicepresidente Joe Biden, y su hijo Hunter Biden.