Investigan terrorismo en tiroteo de base militar

Florida— Un funcionario de Estados Unidos dijo que el sospechoso del tiroteo en la Base Naval de Pensacola era un estudiante de aviación de Arabia Saudita y que las autoridades investigan si se trató de un incidente de terrorismo.

Militares de diferentes países asisten a la Base Naval de Pensacola.

El tirador abrió fuego en un edificio escolar hoy por la mañana. El ataque dejó cuatro personas muertas, incluyendo al agresor y varias personas heridas.

Se trató del segundo tiroteo en una base naval estadounidense esta semana.

El tiroteo generó una masiva respuesta de agentes de distintas corporaciones a la base, la cual cerró todas sus puertas para la restricción de todo movimiento.

Once personas fueron baleadas en total, entre ellas dos agentes del sheriff que fueron los primeros en responder y uno de los cuales mató al hombre que disparó, dijo el sheriff del condado de Escambia, David Morgan.

A uno de los agentes le dispararon en el brazo y al otro en la rodilla, y se esperaba que ambos se recuperen, dijo.

Morgan no dijo si el autor del tiroteo pertenecía al ejército. Señaló que no quería hacer conjeturas sobre si el tiroteo estaba relacionado con motivaciones terroristas.

La base emplea a más de 16 mil efectivos militares y siete mil 400 civiles, según su sitio web.

Es una de las bases de la Marina con mayor historia, que se extiende sobre el malecón al suroeste del centro de Pensacola y domina la economía de la zona.

Es la sede del equipo de acrobacia aérea Blue Angels y el Museo Nacional de Aviación Naval, una concurrida atracción turística.