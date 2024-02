Investigan motivo de ataque en megaiglesia

Houston.- Varias agencias policiales están investigando activamente los motivos detrás del tiroteo del domingo en la iglesia Lakewood del pastor Joel Osteen en Houston, que tiene una de las congregaciones más grandes del país. El tirador, una mujer que la policía identificó como Genesse Ivonne Moreno, de 36 años, fue asesinada a tiros por agentes fuera de servicio. Nadie más en la iglesia murió.

Moreno ingresó a la iglesia a la 1:55 p.m. el domingo, vestía una gabardina y una mochila y portaba un rifle estilo AR-15, informó la policía. Los oficiales dijeron que todavía están investigando cómo Moreno obtuvo el arma. Un niño de 7 años, que se cree que es el hijo biológico de Moreno, la acompañó a la iglesia.

Moreno disparó múltiples balas al entrar a un pasillo de la megaiglesia ubicada en la concurrida autopista Southwest Freeway de Houston. Dos agentes fuera de servicio dispararon a la tiradora, quien murió en el lugar, según las autoridades. El niño también recibió un disparo en la cabeza y se encuentra en estado crítico en el Texas Children’s Hospital, pero las autoridades no han dicho quién le disparó. Otro hombre de 57 años, identificado en la declaración jurada como Tom George Thomas, recibió un balazo de Moreno en la pierna. Los oficiales informaron el lunes por la tarde que había sido dado de alta del hospital.

Moreno amenazó con que tenía una bomba, por lo que los agentes registraron su vehículo y su mochila, pero no recuperaron ningún explosivo, dijo la policía. El domingo por la tarde continuaron la búsqueda en la iglesia, con capacidad para más de 16 mil personas. Los oficiales también señalaron que el tirador estaba rociando una sustancia no identificable, lo que los llevó a llamar al Departamento de Bomberos de Houston y a las unidades de materiales peligrosos. El jefe de bomberos Samuel Peña comentó que no encontraron “nada preocupante”. Añadió el lunes que las sustancias eran benignas.

Recuperan ‘escritos antisemitas’

Durante la noche, agentes del orden de múltiples agencias ejecutaron una orden de allanamiento de la residencia de Moreno en Conroe, una ciudad a unas 40 millas al norte de Houston. La declaración jurada solicitando la búsqueda pedía que las autoridades del condado de Montgomery confiscaran todas y cada una de las municiones, armas de fuego, explosivos, materiales utilizados para fabricar explosivos, armas, teléfonos celulares y computadoras. La casa de Moreno fue descrita como una vivienda unifamiliar.

Christopher Hassig, comandante de la unidad de homicidios del HPD (Departamento de Policía de Houston), dijo que los agentes recuperaron algunos “escritos antisemitas” pertenecientes a Moreno. El rifle que usó en la iglesia tenía una pegatina que decía “Palestina”, informó la policía. Los oficiales creen que Moreno estuvo involucrada en una disputa doméstica con su exmarido y su familia, algunos de los cuales son judíos, señaló Hassig. Los oficiales también recuperaron un rifle calibre .22 de la mochila de Moreno que ella llevó a la iglesia.

Las autoridades dijeron que es demasiado pronto para identificar un motivo potencial. Moreno ha usado otros alias, incluido Jeffrey Escalente, pero siempre ha sido identificada como una mujer que usa ‘ella’ y sus pronombres, dijeron los oficiales. Moreno tiene antecedentes de problemas de salud mental y los registros judiciales del condado de Harris muestran que tiene antecedentes penales que se remontan a 2005. No está claro cómo obtuvo las dos armas, pero Hassig comentó que el arma que usó en la iglesia fue comprada legalmente en diciembre de 2023.

En una declaración de ayer lunes, la jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, dijo que pidió que la pesquisa investigara si el incidente fue un crimen de odio.

“Es desafortunado que el día que queremos asistir a la iglesia y ver el evento deportivo número uno de Estados Unidos, nos encontremos reunidos aquí para responder a esta tragedia”, declaró el alcalde de Houston, John Whitmire, durante la conferencia de prensa del domingo. “Queremos que los habitantes de Houston sepan que sus socorristas los están protegiendo”.

Joel Osteen, conocido por sus libros y como televangelista, dijo en conferencia de prensa que estaba devastado y “en la niebla”. En un correo electrónico enviado el lunes a la “querida Iglesia de Lakewood y a la Familia de la Iglesia”, agradeció a los socorristas por su rápida acción y alentó a la comunidad a aferrarse a su fe.

El gobernador Greg Abbott dijo que había estado en contacto con Whitmire y le ofreció recursos estatales, incluidos funcionarios del Departamento de Seguridad Pública y los Rangers de Texas.

“Nuestros corazones están con los afectados por el trágico tiroteo de hoy y con toda la comunidad de la Iglesia Lakewood en Houston... Los lugares de culto son sagrados”, dijo Abbott.