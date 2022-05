Investigan en Georgia si Trump interfirió ilegalmente en la elección del 2020

Atlanta.— Mientras la investigación penal contra Donald J. Trump por la fiscalía de Manhattan parece estar estancada, otra indagatoria sobre si el ex presidente y sus aliados interfirieron ilegalmente en los resultados de la elección del 2020 en Georgia, dio un significativo paso hacia adelante este lunes, ya que 23 personas fueron seleccionadas para conformar un gran jurado de investigación especial.

El panel se enfocará exclusivamente en “si hubo intentos ilegales para alterar la elección del 2020 en Georgia”, le comentó el juez Robert C.I. McBurney de la Corte Superior del Condado Fulton a 200 posibles miembros del jurado que fueron llamados a la corte situada en el centro de Atlanta, rodeados de agentes que aplican la ley.

PUBLICIDAD

La habilidad del gran jurado especial para citar testigos y obtener documentos ayudará a la fiscalía, que ha encontrado resistencia de algunos posibles testigos que han rechazado testificar voluntariamente.

El panel tendrá hasta un año para emitir un reporte que asesore a la procuradora de Distrito, Fani T. Willis, sobre si debe fincar cargos penales.

Algunos expertos legales han dicho que la investigación podría ser peligrosa para Trump, quien en una llamada telefónica que hizo en enero del 2021, le pidió al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que “encontrara” votos suficientes para darle la ventaja a Trump sobre su rival demócrata, Joseph R. Biden Jr., en el conteo de la elección presidencial.

El gran jurado de Georgia ocurre mientras la indagatoria penal en Manhattan al parecer se encuentra estancada.

Alvin L. Bragg, el procurador de Distrito de Manhattan, se encuentra preocupado acerca de la fortaleza del caso en Nueva York, que se enfoca en si Trump exageró el valor de sus bienes en sus estados financieros anuales.

Personas cercanas a la investigación le han comentado a The New York Times que la indagatoria podría perder impulso si los testigos no deciden colaborar.

En el caso de Georgia, un grupo de expertos legales, en un análisis publicado el año pasado por la Institución Brookings, escribió que la llamada a Raffensperger, y otras medidas post-electorales realizadas por Trump, colocan al ex presidente en “un riesgo sustancial” de enfrentar cargos penales en Georgia, incluyendo asociación delictuosa, incitación al fraude electoral, interferencia intencional a los deberes electorales y conspiración para cometer un fraude electoral.