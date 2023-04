Investigan a líder de grupo en línea que filtró documentos secretos de EU

El líder de un pequeño grupo de chat de juegos en línea donde se filtró un tesoro de documentos clasificados de inteligencia de Estados Unidos en los últimos meses, es un miembro de 21 años del ala de inteligencia de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, según entrevistas y documentos revisados por The New York Times.

El guardia nacional, cuyo nombre es Jack Teixeira, supervisó un grupo privado en línea llamado Thug Shaker Central, donde unas 20 a 30 personas, en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes, se unieron para compartir el amor por las armas, los memes racistas en línea y los videojuegos.

Dos funcionarios estadounidenses confirmaron que los investigadores quieren hablar con Airman Teixeira sobre la filtración de documentos del gobierno al grupo privado en línea. Un funcionario dijo que Airman Teixeira podría tener información relevante para la investigación.

Los investigadores federales han estado buscando durante días a la persona que filtró los documentos de alto secreto en línea, pero no han identificado al aviador Teixeira ni a nadie más como sospechoso. El FBI rechazó hacer comentarios.

Desde hace meses, uno de los usuarios subió cientos de páginas de informes de inteligencia al pequeño grupo de chat, dando lecciones a sus miembros, que se habían unido durante el aislamiento de la pandemia, sobre la importancia de mantenerse al tanto de los acontecimientos mundiales.

The New York Times habló con cuatro miembros del grupo de chat Thug Shaker Central, uno de los cuales dijo que conoce a la persona que filtró la información desde al menos tres años, lo conoció en persona y se refirió a él como el O.G. Los amigos lo describieron como mayor que la mayoría de los miembros del grupo, que eran adolescentes, y el líder indiscutible. Uno de los amigos dijo que el O.G. tenía acceso a documentos de inteligencia a través de su trabajo.

Si bien los amigos de los juegos no identificaron al líder del grupo por su nombre, un rastro de evidencia digital compilado por The New York Times conduce a Airman Teixeira.

The New York Times ha podido vincular a Airman Teixeira con otros miembros del grupo Thug Shaker Central a través de su perfil de juego en línea y otros registros. Los detalles del interior de la casa de la infancia de Airman Teixeira, publicados en las redes sociales en fotografías familiares, también coinciden con los detalles en los márgenes de algunas de las fotografías de los documentos secretos filtrados.

The New York Times también ha establecido, a través de publicaciones en las redes sociales y registros militares, que el aviador Teixeira está alistado en la Ala de Inteligencia 102 de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Las publicaciones en la página oficial de Facebook de la unidad felicitaron a Airman Teixeira y sus colegas por haber sido ascendidos a Airman First Class en julio de 2022.

El jueves, el presidente Biden dijo que Estados Unidos se estaba “acercando” a encontrar respuestas sobre la filtración.

“Se está llevando a cabo una investigación completa, como saben, con la comunidad de inteligencia y el Departamento de Justicia, y se están acercando”, dijo Biden a los periodistas en una visita a Dublín.

No quedó claro de inmediato si un joven miembro de la Guardia Nacional Aérea en su posición podría haber tenido acceso a sesiones informativas tan sensibles. Los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos con autorización de seguridad a menudo reciben dichos documentos a través de correos electrónicos diarios, dijo un funcionario a The New York Times, y esos correos electrónicos pueden reenviarse automáticamente a otras personas.

La madre del aviador Teixeira, Dawn, hablando frente a su casa en Massachusetts este jueves, confirmó que su hijo era miembro de la Guardia Nacional Aérea y dijo que recientemente había estado trabajando en turnos nocturnos en una base en Cape Cod en los últimos días, él había cambiado su número de teléfono, dijo.

Más tarde, alguien que parecía ser el aviador Teixeira ingresó a la propiedad en una camioneta roja.

Cuando los reporteros de The New York Times se acercaron a la casa nuevamente, la camioneta estaba estacionada en el camino de entrada. La madre del aviador Teixeira y un hombre estaban parados afuera en el camino de entrada.

Cuando se le preguntó si Airman Teixeira estaba allí y dispuesto a hablar, el hombre dijo: “Necesita conseguir un abogado si las cosas van como van en este momento. Los federales llegarán pronto, estoy seguro.

Los miembros de Thug Shaker Central que hablaron con The New York Times dijeron que los documentos que discutieron en línea estaban destinados a ser puramente informativos. Si bien muchos se referían a la guerra en Ucrania, los miembros dijeron que no tomaron partido en el conflicto.

Los documentos, dijeron, solo comenzaron a llamar la atención cuando uno de los miembros adolescentes del grupo tomó algunas docenas de ellos y los publicó en un foro público en línea. Desde allí fueron recogidos por los canales de Telegram en idioma ruso y luego por The New York Times, que fue el primero en informar sobre ellos.

La persona que filtró, dijeron, no era un denunciante, y los documentos secretos nunca tuvieron la intención de salir de su pequeño rincón de Internet.

“Este tipo era cristiano, pacifista, solo quería informar a algunos de sus amigos sobre lo que estaba pasando”, dijo uno de los amigos de la persona de la comunidad, un joven de 17 años recién graduado de la escuela secundaria. “Tenemos algunas personas en nuestro grupo que están en Ucrania. Nos gustan los juegos de lucha, nos gustan los juegos de guerra”.