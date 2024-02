Investigan a Asesor del Senado por acciones no oficiales en Ucrania

Un alto funcionario del Capitolio que lleva mucho tiempo opinando sobre la política de Rusia está siendo investigado por el Congreso por sus frecuentes viajes a zonas de guerra de Ucrania y por haber proporcionado lo que él dijo que eran 30.000 dólares en equipo de francotirador a sus militares, según muestran los documentos.

El miembro del personal, Kyle Parker, es el asesor principal del Senado para la Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa de Estados Unidos, conocida como la Comisión de Helsinki. Esta comisión está dirigida por miembros del Congreso y su personal está compuesto por asesores del Congreso. Es influyente en cuestiones de democracia y seguridad y se ha manifestado a favor de Ucrania.

Un informe confidencial elaborado por el director y el consejero general de la comisión, que The New York Times examinó, afirmaba que la transferencia de equipos podría convertir a Parker en un agente extranjero no registrado. En él se afirmaba que Parker había viajado por el frente ucraniano vistiendo camuflaje e insignias militares ucranianas y que había contratado a un funcionario ucraniano para una beca del gobierno de Estados Unidos a pesar de las objeciones de los funcionarios de ética y seguridad del Congreso.

Y planteó la posibilidad de que estuviera "consciente o inconscientemente en el punto de mira y explotado por un servicio de inteligencia extranjero", citando "cuestiones de contrainteligencia" no especificadas que deberían remitirse al FBI.

Un representante del Sr. Parker dijo que no había hecho nada malo. Dijo que el Sr. Parker era objeto de una "campaña de represalias" por haber hecho acusaciones de mala conducta contra los autores del informe.

El representante Joe Wilson, a la derecha, presidente de la Comisión de Helsinki, en Bucha, Ucrania, en mayo de 2023.Credit...Andrew Kravchenko/Associated Press

El informe preocupó tanto al presidente de la comisión, el representante Joe Wilson, republicano de Carolina del Sur, que recomendó el despido de Parker para proteger la seguridad nacional, según consta en los archivos. Citó "graves presuntos actos impropios que implican a personas ucranianas y de otros países".

"Wilson, partidario de Ucrania, escribió una carta el 1 de noviembre al copresidente demócrata de la comisión, el senador Benjamin L. Cardin, de Maryland. El representante de Parker dijo que no se le había pedido que dimitiera y que no tenía previsto hacerlo.

El Sr. Parker permanece en la comisión a la espera de lo que tres funcionarios estadounidenses describieron como una amplia investigación sobre la conducta del personal, incluidas las acusaciones del informe y las acusaciones del Sr. Parker contra el director ejecutivo de la comisión, Steven Schrage, y el abogado, Michael Geffroy, que redactó el informe.

La investigación está siendo dirigida por un bufete de abogados externo, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para describir la investigación en curso. No está claro si el Congreso ha remitido la cuestión al FBI, como recomendaba el informe.

La investigación ha perturbado la Comisión de Helsinki en un momento peligroso para Ucrania y su relación con el Congreso. El país ha sufrido reveses en su guerra con Rusia y está desesperado por conseguir más dinero y armas. Los republicanos amenazan con bloquear una ayuda adicional de 60.000 millones de dólares.

En su carta, el Sr. Wilson advirtió que el escándalo en la comisión podría poner en peligro "la futura ayuda a Ucrania".

La Comisión de Helsinki es una voz clave a favor de Ucrania, tanto en el Capitolio como en Europa. Parker es uno de sus colaboradores más antiguos. Es conocido en los círculos de política exterior como impulsor de una ley de derechos humanos de 2012, la Ley Magnitsky, inspirada en la muerte del cruzado anticorrupción ruso Sergei L. Magnitsky.

El informe plantea la posibilidad de que el estridente apoyo del Sr. Parker a Ucrania traspasara los límites éticos o legales y que él, un empleado del gobierno estadounidense, pudiera haber actuado como agente de Ucrania. A través de su representante, el Sr. Parker lo negó.

Los representantes de Cardin y Wilson remitieron las preguntas a la Oficina del Asesor Laboral de la Cámara de Representantes, que no respondió a los mensajes.

Parker es uno de los muchos estadounidenses que acudieron a Ucrania tras la invasión rusa de 2022. Algunos ofrecieron dinero y suministros o lucharon junto a los soldados ucranianos. Otros fueron deshonestos, incompetentes o se preocuparon por disputas internas.

En conferencias, podcasts y publicaciones en las redes sociales, el Sr. Parker dijo que había viajado a Ucrania al menos siete veces desde que comenzó la invasión en febrero de 2022, incluso a zonas de combate, describiéndose a sí mismo como "el funcionario estadounidense que más ha viajado a Ucrania en tiempos de guerra."

Fotografías en las redes sociales de esos viajes le muestran vistiendo camuflaje y las insignias de unidades ucranianas. En una foto, lleva el parche de una administración militar provincial. En otra, lleva camuflaje y un parche de una unidad ucraniana de aviones no tripulados. En otra, dice que está "planeando la liberación" de Luhansk con un oficial ucraniano.

En un vídeo obtenido por The Times se le ve cortando un sombrero ruso y orinando sobre él.

"Los viajes no oficiales del Sr. Parker y los medios de comunicación en los que se promociona a sí mismo como interlocutor militar extranjero plantean nuevas preocupaciones legales y éticas en un contexto de corrupción militar ucraniana", señala el informe.

El representante del Sr. Parker respondió por escrito a las preguntas en nombre del Sr. Parker a condición de que no se le identificara. Dijo que "expertos en seguridad estadounidenses y ucranianos" habían aconsejado al Sr. Parker que llevara camuflaje cerca del frente y que nunca había llevado las insignias de las unidades militares a las que acompañaba.

Dijo que la micción fue "una expresión personal de rabia y dolor" tras presenciar las pruebas de la brutalidad rusa.

El representante del Sr. Parker dijo que no se trataba de viajes oficiales. Pero el Sr. Parker ha hablado públicamente como si lo fueran. Algunos de los que viajaron con él dijeron que creían que estaba en misión oficial. La comisión publicó una fotografía suya en la ciudad sitiada de Kherson.

En una conferencia pronunciada en abril de 2023 en la Universidad de Maine, Parker dijo que, tras la evacuación de la embajada estadounidense en Kiev antes de la invasión rusa, se sintió motivado para ir a Ucrania y ayudar a asesorar a los responsables políticos estadounidenses.

"Casi no tenemos ojos sobre el terreno, ninguna presencia", dijo, según una grabación de The Bangor Daily News, que cubrió el evento y proporcionó el audio a The Times. "Así que, ya sabes, siento que eso hace que el viaje sea aún más importante, para poder decir: 'Eh, esto es lo que he visto'".

No es ilegal visitar las líneas del frente de Ucrania, a pesar de las advertencias del Departamento de Estado en contra de hacerlo.

"Yo no respondo ante el Departamento de Estado", añadió. "Somos una agencia independiente".

Dijo a los funcionarios del Congreso que al menos algunos de sus viajes eran para persuadir a la familia que tiene en Ucrania a salir, de acuerdo con dos funcionarios estadounidenses con conocimiento directo de la investigación. El representante del Sr. Parker dijo que había ayudado a su familia a evacuar el país.

El Sr. Parker ha dicho que condujo hasta el frente. Los funcionarios estadounidenses rara vez van al frente, y sólo con fuertes medidas de seguridad.

William B. Taylor Jr., ex alto enviado de Estados Unidos en Ucrania, dijo que tales expediciones eran particularmente arriesgadas. "Si estás en el gobierno o tienes algún valor propagandístico para los rusos", dijo, "los beneficios tienen que ser muy, muy altos".

Como director de personal cuando estalló la guerra en 2022, el Sr. Parker dijo que la comisión estaba en "pie de guerra" y ya no tenía que seguir las normas sobre la información de viajes o el contacto con funcionarios extranjeros, según el informe. El representante de Parker lo negó.

Según el informe, Parker contrató a un asistente del Parlamento ucraniano como miembro de la comisión, a pesar de las "objeciones legales, éticas y de seguridad del personal".

El informe no nombraba al ayudante. El Times lo identificó como Andrii Bondarenko, quien dijo en mensajes que había ocupado un puesto no remunerado durante aproximadamente un mes a finales de 2022.

"La idea era entender cómo funciona el Congreso", dijo. El Sr. Bondarenko dijo que actualmente servía en el ejército ucraniano.

La conferencia de Parker en Maine causó alarma en la comisión.

El informe se basó en testimonios públicos del evento, durante el cual el Sr. Parker describió la obtención de equipos para francotiradores ucranianos.

En la grabación, dijo que un pariente en Ucrania le había dado 30.000 dólares recaudados por veteranos y voluntarios, que había utilizado para comprar telémetros en Amazon y anemómetros balísticos de un fabricante del área de Filadelfia.

Dijo que los entregó en Kharkiv el fin de semana de Pascua de 2022 a "chicos que van a enfrentarse a los francotiradores en el frente". Los telémetros son binoculares o monoculares especializados. Los anemómetros ayudan a calcular las variables meteorológicas para alinear los disparos.

La exportación de este tipo de equipos no está necesariamente restringida, aunque la entrega de modelos sofisticados sí podría estarlo. El Sr. Parker dijo que cumplió las leyes de exportación.

"Nunca se va a Ucrania en tiempos de guerra con una maleta vacía", dijo.