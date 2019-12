Investiga ICE a patrocinadores de menores no acompañados

Estados Unidos— El Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, está colaborando con el Departamento de Servicios Humanos y de Salud, HHS por sus siglas en inglés, para asegurarse que los que patrocinan a los menores no acompañados sean investigados adecuadamente, de acuerdo a Bryan Cox, secretario de prensa interino de ICE, una medida que podría darle acceso al ICE a más información que podría usar en sus actividades de aplicación de las leyes de inmigración, informó CNN.

El Congreso ha tratado de limitar la participación del ICE en la atención de menores migrantes por el HHS, que ingresaron a Estados Unidos sin padres o tutores.

Sin embargo, Cox asegura que la prohibición del Congreso sólo aplica si el posible patrocinador del menor es aceptado y que la agencia está verificando las identidades de los patrocinadores usando la biométrica para ayudar a proteger a los niños.

Cox le comentó a CNN que si el patrocinador es rechazado, ya no estarán protegidos por la ley y agregó que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS, que administra el programa de menores no acompañados, está compartiendo la información de patrocinadores rechazados con el ICE.