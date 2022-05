Invasión rusa impulsa ampliación a ley de crímenes de guerra de EU

Nueva York.— Los principales senadores de ambos partidos llegaron a un acuerdo sobre un proyecto de ley que ampliaría una ley de crímenes de guerra de 1996 para otorgar a los tribunales estadounidenses jurisdicción sobre casos relacionados con atrocidades cometidas en el extranjero, incluso si ninguna de las partes es ciudadana estadounidense, en la última respuesta al aparente ataque de Rusia contra civiles en Ucrania.

La idea detrás del borrador, del cual The New York Times obtuvo una copia, es que si alguien que cometió crímenes de guerra en el extranjero luego viene a Estados Unidos y es descubierto, esa persona podría ser procesada por esas acciones por el Departamento de Justicia. Los asesinatos de civiles y el descubrimiento de fosas comunes en partes de Ucrania que habían sido ocupadas por las tropas rusas han provocado una protesta internacional.

PUBLICIDAD

A pesar de la polarización partidista que generalmente ha paralizado al Congreso, los partidarios del proyecto de ley, patrocinado principalmente por los principales legisladores del Comité Judicial, los senadores Charles E. Grassley, republicano de Iowa, y Richard J. Durbin, demócrata de Illinois, creen que la medida tiene una posibilidad realista de convertirse rápidamente en ley.

Los senadores todavía están en conversaciones con los miembros de la Cámara sobre un posible proyecto de ley complementario y esperan presentar la medida más adelante esta semana, dijeron los miembros del personal del comité.

“Estados Unidos no debe ser un refugio seguro para los criminales de guerra que buscan escapar de la justicia en su país de origen”, dijo Grassley, el autor del proyecto de ley, en un comunicado a The New York Times. “Este proyecto de ley envía un fuerte mensaje de que las personas que cometen crímenes de guerra no son bienvenidas aquí y deben ser castigadas, independientemente de dónde se haya cometido el delito o de quién hayan sido víctimas”.