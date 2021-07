Intervención en el cerebro ayuda a hombre paralítico a hablar

Nueva York– No ha podido hablar desde 2003, cuando se quedó paralítico a la edad de 20 años como consecuencia de un accidente cerebrovascular grave tras un terrible choque

Ahora, como parte de un gran logro científico, los investigadores han tenido acceso a las zonas del habla ubicadas en su cerebro, lo cual le ha permitido generar palabras y oraciones comprensibles con sólo tratar de decirlas. Cuando este hombre, quien usa el sobrenombre de Pancho, intenta hablar, los electrodos implantados en su cerebro transmiten las señales a una computadora que las despliega en la pantalla.

Según los investigadores, su primera oración reconocible fue “Mi familia está afuera”.

Este logro, publicado el miércoles en la revista New England Journal of Medicine, en algún momento podría llegar a ayudar a muchos pacientes que sufren enfermedades que les impiden hablar.

“Hemos llegado más lejos de lo que jamás imaginamos”, señaló Melanie Fried-Oken, profesora de Neurología y Pediatría en la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon, quien no participó en el proyecto.

Hace tres años, cuando Pancho, quien ahora tiene 38 años, aceptó trabajar con los neurocientíficos, éstos no estaban seguros de que su cerebro hubiera conservado los mecanismos que producen el habla.

“Era posible que esa parte de su cerebro estuviera dormida y nosotros no sabíamos si alguna vez llegaría a despertar para que él pudiera volver a hablar”, explicó Edward Chang, presidente de Neurocirugía en la Universidad de California, campus San Francisco, quien condujo la investigación.

El equipo implantó una placa rectangular de 128 electrodos, diseñada para detectar las señales de los procesos motores y sensoriales relacionados con el habla y vinculados con la boca, los labios, la mandíbula, la lengua y la laringe. En 50 sesiones que tuvieron lugar en un lapso de 81 semanas, enlazaron el implante con una computadora por medio de un cable conectado a un puerto que colocaron en la cabeza de Pancho y le pidieron que intentara decir algunas palabras de una lista de 50 de uso común que él ayudó a proponer, las cuales incluían “hambriento”, “música” y “computadora”.

Cuando lo hacía, los electrodos transmitían las señales mediante un tipo de inteligencia artificial que intentaba reconocer las palabras que él quería decir.

“Nuestro sistema traduce directamente a palabras y oraciones la actividad del cerebro que en condiciones normales habría controlado su tracto vocal”, dijo David Moses, un ingeniero de posdoctorado que, junto con los estudiantes de posgrado Sean Metzger y Jessie R. Liu, desarrolló este sistema. Los tres son autores principales del estudio.

Pancho (quien pidió que sólo se le identificara por su sobrenombre para proteger su privacidad) también intentó decir 50 palabras en 50 oraciones diferentes, como “Mi enfermera está afuera” y “Tráeme mis gafas por favor”, y respuestas a preguntas del tipo “¿Cómo te encuentras hoy?”.

Su respuesta, misma que se desplegó en la pantalla, fue “Estoy muy bien”.

En casi la mitad de las nueve mil veces que Pancho trató de decir palabras aisladas, el algoritmo las entendió. Cuando intentó decir las oraciones escritas en la pantalla, su desempeño fue incluso mejor.

Al canalizar los resultados del algoritmo a través de una especie de sistema de autocorrección de predicción del lenguaje, casi tres cuartas partes de las veces la computadora reconoció de manera acertada cada palabra de las oraciones y, más de la mitad de las veces, descifró a la perfección oraciones completas.

“Es algo innovador probar que se puede descifrar el lenguaje a partir de señales eléctricas en la zona motora del cerebro relacionada con el lenguaje”, afirmó Fried-Oken, cuyas propias investigaciones tienen como propósito tratar de detectar la señales mediante el uso de electrodos en un casquete colocado sobre la cabeza, no implantados.

Hace poco, después de una sesión observada por The New York Times, Pancho, con un sombrero de fieltro negro sobre una gorra blanca tejida que cubría el puerto, sonreía e inclinaba un poco la cabeza con sus movimientos limitados. En ráfagas de sonidos roncos, emitió una oración formada con las palabras del proyecto: “No, no tengo sed”.

En las entrevistas para este artículo, las cuales duraron varias semanas, se comunicó a través de correo electrónico gracias a un ratón controlado por su cabeza para oprimir, con mucho esfuerzo, tecla por tecla, método que casi siempre utiliza.

El reconocimiento de sus palabras habladas por medio del implante cerebral es “una experiencia que cambió mi vida”, aseguró.

“Creo que lo único que quiero es obtener algo bueno porque los médicos siempre me dijeron que no tenía ninguna posibilidad de mejorar”, tecleó Pancho durante una videoconferencia desde la clínica de reposo del norte de California en la que vive.

Luego mandó un correo electrónico: “Es devastador no poder comunicarse con nadie, tener una conversación normal y poder expresarse de alguna forma… es muy difícil vivir así”.

Durante las sesiones de la investigación con electrodos, escribió: “Es algo muy parecido a tener una segunda oportunidad para volver a hablar”.

Pancho era un obrero agrícola sano que trabajaba en los viñedos de California hasta que, un domingo de verano, tuvo un accidente automovilístico después de un partido de futbol. Luego de una operación por un daño grave en el estómago, lo dieron de alta del hospital y él salió caminando, hablando y pensando que iba hacia su recuperación.

No obstante, a la mañana siguiente estaba “vomitando y sin poder sostenerme”, escribió. Los médicos dijeron que había tenido un accidente cerebrovascular que afectó el tronco encefálico, al parecer provocado por un coágulo de sangre postoperatorio.

Una semana después, despertó de un coma en una habitación pequeña y oscura. “Traté de moverme, pero no pude levantar ni un dedo, luego intenté hablar, pero no pude pronunciar ni una palabra”, escribió. “Así que comencé a llorar, pero como no podía emitir ningún sonido, todo lo que hacía era una serie de gestos horribles”.

Fue aterrador. “Deseaba no haber despertado nunca del coma en el que estuve”, escribió.

Este nuevo enfoque, denominado prótesis neuronal del habla, es parte de una oleada de innovaciones destinadas a ayudar a decenas de miles de personas que no pueden hablar, pero cuyo cerebro contiene las vías neuronales para generar lenguaje, señaló Leigh Hochberg, un neurólogo que trabaja en el Hospital General de Massachusetts, la Universidad Brown y el Departamento de Asuntos de los Veteranos quien no participó en el estudio, pero que escribió de manera conjunta un editorial sobre él.

Entre estas personas, podría haber algunas con daño cerebral, enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica (también conocida como enfermedad de Lou Gehrig), o parálisis cerebral, la cual provoca que los pacientes no tengan el control muscular suficiente para poder hablar.