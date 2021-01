Intentó Trump que DOJ pidiera directamente a Corte Suprema revocar elecciones

El expresidente Donald Trump presionó al Departamento de Justicia para que pidiera directamente a la Corte Suprema que invalidara la victoria electoral del presidente Joe Biden, dijeron personas familiarizadas con el asunto al Wall Street Journal.

El esfuerzo fue parte de la presión de Trump sobre el Departamento de Justicia en sus últimas semanas en el cargo para revertir su derrota electoral, que también incluía planes para despedir al entonces fiscal general en funciones Jeffery Rosen con un abogado relativamente desconocido del Departamento de Justicia que estaba dispuesto a usar el departamento para apoyan las afirmaciones falsas de Trump sobre el fraude electoral en Georgia, dijeron a CNN dos personas informadas sobre el asunto.

El esfuerzo finalmente fracasó cuando las personas designadas por Trump en el Departamento de Justicia se negaron a presentar la demanda, según el Journal. Rosen, junto con el ex fiscal general William Barr y el ex fiscal general interino Jeffrey Wall, se negaron a presentar el caso de la Corte Suprema citando que no había base para impugnar el resultado de las elecciones y que el gobierno federal no tenía ningún interés legal en si Trump o Biden ganaron el presidencia.

Trump también se echó atrás durante el esfuerzo del fin de semana de Año Nuevo después de que altos funcionarios del Departamento de Justicia, incluidos los nombrados por el propio Trump confirmados por el Senado y otro personal político, prometieron renunciar si Trump despedía a Rosen.

La medida habría representado la intrusión más flagrante de Trump en los asuntos del Departamento de Justicia, después de años de romper con la tradición presidencial de décadas de tratar de limitar la actividad política claramente partidista del departamento.

"Quería que nosotros, Estados Unidos, demandáramos a uno o más de los estados directamente en la Corte Suprema", dijo al Journal un ex funcionario de la administración. "La presión se volvió realmente intensa" después de que una demanda presentada por Texas en la Corte Suprema contra cuatro estados que Biden ganó fue desestimada a principios de diciembre, dijo el funcionario al Journal.