Intentan sacarme con mentiras: Trump

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa y su supuesta colusión en las elecciones de 2016 asegurando que los señalamientos son mentira.



Durante su partición en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC, en inglés), Trump lanzó críticas contra su exfiscal feneral, Jeff Sessions, y el exdirector del FBI James Comey, ambos despedidos por él y cuyos testimonios derivaron en la investigación del llamado "Rusiagate".



"Estamos esperando un informes de personas que no fueron elegidas", aseguró el Mandatario sobre el informe de Mueller que será entregado en los próximos días al nuevo Fiscal William Barr.



Trump aseguró que Comey era el "mejor amigo" de Robert Mueller, otrora director del buró de investigaciones.



"Desafortunadamente pones a las personas equivocadas en un par de posiciones y dejas personas durante mucho tiempo que no deberían estar allí, de repente, están tratando de sacarme con mentiras", aseguró el Presidente.



"Ahora, Robert Mueller nunca recibió un voto y tampoco la persona que lo nombró", agregó.



Mueller fue designado por el Fiscal general adjunto Rod Rosenstein en mayo de 2017 para asumir la investigación por la supuesta colusión de Rusia en las elecciones luego que Trump despidiera a Comey, poco después que el FBI asumiera la pesquisa.



Se espera que Rosenstein renuncie a mediados de marzo del gabinete de Trump.



A pesar de las quejas, Trump no ha hecho ningún movimiento para despedir a Mueller, quien ha conducido la investigación con total secrecía.