Intenta Facebook calmar a empleados tras denuncia pública

En una sesión de preguntas y respuestas con los empleados la semana pasada, se le preguntó a Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, sobre Frances Haugen, una exgerente de producto convertida en denunciante que había testificado ante el Congreso sobre los daños de la empresa.

Zuckerberg pasó unos 20 minutos discutiendo sobre la denunciante, su testimonio y la cobertura reciente de los medios, todo sin mencionar a Haugen por su nombre, según una grabación de la reunión obtenida por The New York Times. Algunas de sus afirmaciones sobre cómo la plataforma polariza a las personas, dijo a los empleados, eran "bastante fáciles de desacreditar".

Los comentarios del director ejecutivo fueron parte de un esfuerzo interno que Facebook ha comenzado para manejar las consecuencias de las revelaciones de Haugen. Incluso cuando los ejecutivos de Facebook han cuestionado públicamente la credibilidad de Haugen y han calificado sus acusaciones como falsas, han sido igualmente activos con su posicionamiento interno mientras intentan aferrarse a la buena voluntad de más de 63 mil trabajadores y calmar sus preocupaciones sobre la denunciante.

Para contrarrestar las afirmaciones de Haugen, que estaban respaldadas por documentos internos que mostraban que los servicios de Facebook dañaban la autoestima de algunos niños y fomentaban la trata de personas, los ejecutivos han llevado a cabo eventos internos en vivo con los empleados, celebrado sesiones informativas de emergencia y enviado numerosos memorandos, según algunos de los memorandos obtenidos por The Times y entrevistas con una docena de empleados actuales y anteriores. Los funcionarios de la empresa también han proporcionado información sobre cómo los empleados deben responder cuando "amigos y familiares les hacen preguntas sobre eventos recientes", según el memo.

Facebook ha actuado con rapidez ya que los empleados se han dividido sobre Haugen, dijeron las personas. En mensajes internos de la semana pasada, compartidos con The Times, un trabajador dijo que Haugen estaba "diciendo cosas que mucha gente aquí ha estado diciendo durante años", y que la empresa debería escucharla. Otro dijo que su testimonio era "asombroso" y dijo que era una "heroína".

Pero otros dijeron que Haugen debería recibir una orden de cese y desistir o demandarla por romper su acuerdo de no divulgación con Facebook. Varios la menospreciaron por no conocer los temas que abordó en su testimonio ante el Congreso, según los mensajes vistos por The New York Times.