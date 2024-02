Intenta Biden mostrar solidaridad con Palestina Oriental y encuentra divisiones

Nueva York.- El presidente Biden viajó este viernes a Palestina Oriental para mostrar su solidaridad con una comunidad que sigue tambaleándose más de un año después del descarrilamiento de un tren de Norfolk Southern, que vertió un tóxico en esta pequeña ciudad de Ohio, cerca de la frontera con Pensilvania. Pero lo que encontró al llegar fueron divisiones en cada esquina.

En la calle principal, los manifestantes acusaron a la Casa Blanca de negligencia y preguntaron por qué el Sr. Biden había tardado tanto en visitar la ciudad. Más de 100 partidarios de Trump, algunos de los cuales habían llegado en coche desde fuera del estado, mostraron carteles de "Impeach Biden". Y otros dijeron que estaban hartos de que se utilizara su ciudad como apoyo político y querían respuestas sobre su salud a largo plazo.

El Sr. Biden aludió a algunas de esas diferencias durante unas declaraciones cerca del lugar del accidente, diciendo que "no importa si eres demócrata, republicano o independiente".

"Lo que importa es que todos somos estadounidenses", continuó Biden. "Nos cuidamos los unos a los otros. No dejamos a nadie atrás. Y volvemos más fuertes que antes".

El Sr. Biden dijo también que los Institutos Nacionales de Salud concederían seis subvenciones a universidades de investigación para estudiar "las repercusiones a corto y largo plazo" del vertido tóxico, una de las principales preocupaciones de los residentes, muchos de los cuales se quejan de problemas de salud desde el accidente.

Decenas de miles de toneladas de residuos sólidos contaminados y millones de galones de aguas residuales han salido de East Palestine desde el descarrilamiento, según la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Ohio declaró segura el agua potable pocas semanas después del accidente.

"Al presidente no le preocupa beber el agua de Palestina Oriental", dijo esta semana Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Respondía así a un reportero que mencionó que el presidente Barack Obama había bebido agua del grifo filtrada en Flint, Michigan, en 2016 tras una crisis de contaminación por plomo en la ciudad.

Durante la visita de este viernes, Biden tomó un sorbo de café preparado con agua del grifo mientras visitaba un taller local de fabricación de velas y también tenía un vaso de agua a su lado mientras se reunía con los propietarios de las empresas y los residentes locales.

Aún así, el hecho de que el Sr. Biden tardara un año en visitar Palestina Oriental, un pueblo de 5 mil habitantes, molestó a mucha gente de la comunidad, sobre todo porque había prometido hacerlo poco después del descarrilamiento.

Los republicanos y muchos residentes han dicho que su ausencia fue una señal de falta de respeto.

"Es triste que haya esperado tanto", dijo Kathleen Unkefer, de 68 años, residente de toda la vida en East Palestine y florista, que vio los diferentes mítines a través de la ventana de la tienda Flowers Straight From the Heart. "Me parece que todo es político. Es año de elecciones".

La Casa Blanca ha dicho que el Sr. Biden quería ir en un momento en que su visita no fuera perturbadora. Y los funcionarios de la administración Biden han defendido la respuesta federal, diciendo que el gobierno ha enviado un flujo constante de recursos federales a la comunidad, y desplegado cientos de personas para evaluar los riesgos en los días posteriores al derrame.

La administración ha dicho que Norfolk Southern debe responder de los daños causados por el descarrilamiento.

"Aunque hay casos fortuitos, éste fue un acto de codicia que podía evitarse al cien por cien", declaró Biden este viernes.

Biden no ha aprobado una declaración presidencial de catástrofe, como solicitó el gobernador de Ohio el año pasado y como muchos residentes esperaban que anunciara este viernes. Pero aseguró a los residentes que el gobierno federal seguiría invirtiendo en su recuperación.

"Lo que no subsanen, lo que no puedan subsanar, lo subsanará el Gobierno", añadió sobre Norfolk Southern. "Tenemos una obligación".

Norfolk Southern ha declarado que el coste de la limpieza del descarrilamiento, las costas legales y la asistencia a la comunidad ascenderá a más de 800 millones de dólares. La empresa también se ha comprometido a destinar más de 100 millones de dólares a sufragar los costes, incluidos los pagos directos a los residentes y los reembolsos a los trabajadores de emergencias médicas.

"Estamos comprometidos a ayudarles a hacer de este lugar un lugar aún más vibrante y próspero", declaró en un comunicado Alan H. Shaw, director ejecutivo de Norfolk Southern.

El tren transportaba más de 700 mil libras de cloruro de vinilo, un carcinógeno utilizado para fabricar tuberías, muebles y envases, cuando descarriló. Los equipos de emergencia prendieron fuego a los productos químicos en una quema controlada para evitar una explosión mayor.

Este viernes, Biden hizo caso omiso de las preguntas a gritos sobre el momento de su visita tras sus declaraciones oficiales.

En ocasiones, las visitas presidenciales a comunidades devastadas brindan a demócratas y republicanos la oportunidad de restar importancia a sus diferencias y centrarse en mostrar empatía. Los líderes locales han elogiado a menudo a Biden en estas ocasiones.

Pero Biden, que se presentó a la presidencia con la promesa de unir a la nación, se enfrentó a una comunidad que es un microcosmos del país políticamente dividido.

El expresidente Donald J. Trump, probable rival de Biden en la carrera presidencial de este año, visitó Palestina Oriental en las semanas posteriores al descarrilamiento. Horas antes de que el Sr. Biden llegara este viernes, la campaña de Trump emitió un anuncio titulado "Demasiado poco, demasiado tarde".

Incluso la invitación del alcalde, Trent Conaway, a la visita de Biden dejaba entrever la división. Conaway ha criticado a Biden por permitir la visita de Trump antes que él.

Jaime Nentwick, un organizador de 37 años en una organización sin ánimo de lucro de Ohio para la justicia medioambiental, dijo que la situación en Palestina Oriental se ha politizado.

"Ha sido un puntal desde el descarrilamiento", dijo. "Lo más importante para dar a los residentes algún tipo de esperanza, para restaurar eso, es dar una razón real de por qué no ha estado aquí en un año".