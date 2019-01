Instruye EU plan de retorno de migrantes

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ordenó implementar un protocolo para devolver a México a migrantes que hayan ingresado sin documentos mientras se resuelven sus peticiones de asilo.

Los llamados Protocolos de Protección al Migrante contemplan que será el Gobierno mexicano quien proporcionará todas las protecciones humanitarias apropiadas una vez que sean retornados.

Fuentes consultadas por REFORMA indicaron que la ciudad fronteriza de Tijuana recibirá este viernes a 20 migrantes, el primer grupo que Estados Unidos regresará mientras aguardan respuesta a sus solicitudes.

"Los protocolos de protección de migrantes representan un acercamiento metódico de sentido común, aplicando autoridad estatutaria para atender la crisis en la frontera sur", afirmó la Secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, en un comunicado sobre los protocolos.

"Este enfoque humanitario ayudará a terminar la explotación de nuestras generosas leyes migratorias", sostiene.

En diciembre del año pasado, el Colectivo de Servicios Legales Migratorios de Houston, una organización de asesoría legal a migrantes, criticó los protocolos del Departamento por estar basados en premisas erróneas.

El grupo afirmó que muchas de las solicitudes de asilo son rechazadas porque los aspirantes no tienen un buen abogado migratorio o no califica los criterios para solicitar esa figura legal.

"La gran mayoría de las peticiones de asilo, incluso aquellas que son eventualmente rechazadas, no son fraudulentas", indicó la organización en un comunicado.

Esta política, según el colectivo, hace virtualmente imposible que los peticionarios de asilo tengan asesoría legal.

"La mayoría de los abogados migratorios de Estados Unidos no podrán viajar a México para reunirse con sus clientes. Será extremadamente difícil para los que buscan asilo recopilar evidencia para su caso desde México", expuso en su comunicado.