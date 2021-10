Insta Fauci a policías a vacunarse

Los oficiales de policía y otros responsables de la seguridad pública deben vacunarse contra el Covid-19 como una parte clave de su función, dijo Anthony S. Fauci, el médico de enfermedades infecciosas más importante del país.

“Piense en las implicaciones de no vacunarse cuando se encuentra en una posición en la que tiene un trabajo responsable y desea protegerse porque se le necesita en su trabajo, ya sea un oficial de policía, un piloto o cualquier otro de ese tipo de ocupaciones”, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Los sindicatos de policía en ciudades de todo el país instan a los miembros a resistir los requisitos de la vacuna contra el Covid para sus trabajos. En Chicago, el jefe del sindicato de la policía les dijo a los oficiales que ignoraran una orden de la ciudad para informar su estado de vacunación al final del día 15 de octubre. No se requieren vacunas para los trabajadores de la ciudad, pero los empleados que no estén vacunados estarán sujetos a dos pruebas semanales. John Catanzara, presidente de la Orden Fraternal de la Policía en Chicago, publicó un video la semana pasada en el que predice que los oficiales de policía de Chicago no se presentarán a trabajar debido a la política de vacunación.

En Seattle, el sindicato dijo que la escasez de agentes de policía en la ciudad empeoraría debido a un mandato de vacunas. Este domingo, Fauci dijo que los empleados del servicio público que se resistieron a la vacunación estaban equivocados.

"No me siento cómodo con decirle a la gente lo que deben hacer en circunstancias normales, pero no estamos en circunstancias normales en este momento", dijo Fauci. “Tomemos a la policía: ahora conocemos las estadísticas, más policías mueren a causa del Covid que por cualquier otra causa de muerte. Por lo tanto, no tiene ningún sentido no intentar protegerse a sí mismo ni a los colegas con los que trabaja".