Insistió Biden que no tenía intención de retener documentos clasificados

WASHINGTON — En cinco horas de entrevistas, el presidente Joe Biden repetidamente le dijo a un fiscal especial que nunca tuvo la intención de retener documentos clasificados cuando abandonó la vicepresidencia, pero en ocasiones no recordaba bien ciertas fechas y dijo no conocer el método de registrar algunos de los papeles que manejó. The Associated Press obtuvo la transcripción de las entrevistas, que serán entregadas al Congreso por el Departamento de Justicia horas antes de la interpelación del fiscal especial, Robert Hur, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes. Hur, en su reporte, concluyó que Biden no debe enfrentar cargos penales por la retención de los documentos, pero también cuestionó la edad y la competencia del mandatario. En declaraciones preparadas para su audiencia en el Congreso, Hur dice que su valoración fue "necesaria, precisa y justa". Añade: "Lo que escribí es lo que creo que demuestran las pruebas y lo que espero que perciba y crea el jurado. No suavicé mis conclusiones, pero tampoco desacredité al presidente Biden injustamente". Si bien Biden no recordó algunos detalles en las entrevistas, la transcripción podría suscitar interrogantes sobre la descripción que hizo Hur sobre el mandatario de 81 años de edad. Ofrece un retrato más detallado sobre lo expuesto por Biden, llenando algunas de las brechas dejadas por la descripción de Hur. Al mismo tiempo, deja en evidencia que Hur nunca le preguntó a Biden sobre la fecha del fallecimiento de su hijo, contradiciendo los enojados comentarios públicos que hizo Biden sobre las preguntas que se le hicieron. Tanto la audiencia como la transcripción tienen el propósito de despejar algunas dudas sobre el reporte de Hur sobre el descubrimiento de los documentos clasificados en la vivienda y la oficina privada que tenía Biden en Washington. Pero no hay garantía de que cambiarán la percepción que se tiene del presidente o del fiscal especial, un republicano designado por el expresidente Donald Trump, particularmente en un año de una reñida campaña electoral.