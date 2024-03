Insiste Biden en ser la mejor opción demócrata contra Trump

Nueva York.- En una amplia entrevista en el Despacho Oval con The New Yorker, el presidente Biden expresó su confianza en que ganaría la reelección en 2024, expuso sus motivos para presentarse a un segundo mandato a pesar de las dudas sobre su edad y dijo que dudaba de que el expresidente Donald J. Trump aceptara los resultados de la contienda de noviembre.

El Sr. Biden, que ha concedido menos entrevistas a las principales publicaciones de noticias que sus predecesores, se enfrenta al descontento de los votantes de su propio partido y a una amplia insatisfacción sobre su liderazgo de la nación, según muestran las encuestas.

Pero sugirió a Evan Osnos, de The New Yorker, que él era el demócrata más fuerte para enfrentarse a Mr. Trump en noviembre, diciendo que era el "único que le ha ganado alguna vez."

"Y le volveré a ganar", añadió.

El Sr. Biden sugirió que ni él ni los votantes podían permitirse el lujo de que se quedara fuera de las elecciones, haciendo una pregunta retórica: "Si pensara que está en la mejor posición para vencer a alguien que, de ganar, cambiaría la naturaleza de Estados Unidos, ¿qué haría?".

Su respuesta pareció representar un ligero cambio respecto a diciembre, cuando se le preguntó si creía que algún otro demócrata podría imponerse a Trump.

"Probablemente 50", respondió Biden. "No soy el único que podría derrotarle. Pero le derrotaré".

La última encuesta nacional del New York Times/Siena College mostraba que Biden iba por detrás de su rival, y que Trump le aventajaba por un 48% frente a un 43% entre los votantes registrados. El Sr. Biden, sin embargo, dijo que los medios de comunicación lo habían subestimado antes y lo estaban haciendo de nuevo.

"Bueno, en primer lugar, ¿recuerdan que en 2020 me dijeron que no iba a ganar? Y luego me dijisteis en 2022 cómo iba a ser esta ola roja?". dijo Biden durante la entrevista con el New Yorker, realizada en enero y publicada el lunes como parte de un extenso perfil. "Y yo te dije que no iba a haber ninguna ola roja. ¿Y en 2023 me dijiste que nos iban a patear el culo otra vez? Y ganamos todas las elecciones disputadas".

"En 2024, creo que vas a ver lo mismo".

Uno de los mayores obstáculos para Biden, de 81 años, sigue siendo la percepción que los votantes tienen de su edad. El Sr. Osnos, que ha realizado varias entrevistas de alto perfil con el Sr. Biden a lo largo de los años, escribió que la voz del presidente es ahora "delgada y coagulada, y sus gestos se han ralentizado, pero, en nuestra conversación, su mente parecía sin cambios". Y continuó: "Nunca se equivocó de nombre ni de fecha".

Otro reto es la guerra de Israel en Gaza. El apoyo de Biden a Israel durante el conflicto le ha restado apoyos entre los árabes estadounidenses, los votantes jóvenes y los progresistas. En la entrevista de The New Yorker, el presidente siguió caminando por la cuerda floja en este tema, diciendo: "No quiero ver a ningún palestino muerto", pero también pidió paciencia a los demócratas descontentos.

"Creo que tienen que darles un poco de tiempo para entender lo que pasaría si entraran en su estado o en su barrio y vieran lo que ha ocurrido con Hamás", dijo.

El presidente ha estado presionando para lograr un alto el fuego temporal y la liberación de los rehenes en manos de Hamás, pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo. El domingo, la vicepresidenta Kamala Harris apoyó abiertamente "un alto el fuego inmediato", una aparente escalada por parte de la Casa Blanca mientras los demócratas pro-Gaza organizan votaciones de protesta contra Biden en las primarias presidenciales.

El Sr. Biden también dijo que no creía que el Sr. Trump, cuyos casos criminales de amplio alcance incluyen cargos relacionados con su intento de anular las elecciones de 2020, concedería la carrera si pierde en noviembre.

"Los perdedores que son perdedores nunca son elegantes", dijo el presidente. "Simplemente creo que hará cualquier cosa para intentar ganar. Si -y cuando- gane, creo que lo impugnará. Sea cual sea el resultado".