Insinúa DeSantis sus aspiraciones nacionales y provoca ira de Trump

Washington.- En abril, el gobernador republicano Ron DeSantis de Florida lanzó “Sweet Florida”, un pegadizo himno de campaña de dos miembros actuales de la banda de rock sureña Lynyrd Skynyrd.

Pero nunca se volvió viral fuera de los círculos conservadores. Hasta este lunes, que cuenta con unas 328 mil visitas en YouTube y otras 1.1 millones en la conservadora plataforma de vídeos Rumble.

Pero mientras el jingle de la campaña promocionaba el historial y la popularidad de DeSantis en Florida, un nuevo video publicado por su campaña este viernes insinúa las ambiciones nacionales más amplias del gobernador.

"Dios hizo un luchador”, dice el narrador. “Dios dijo que necesito a alguien que sea fuerte, defienda la verdad en medio de la histeria, desafíe la sabiduría convencional y no tenga miedo de defender lo que sabe que es correcto y justo”.

Al expresidente Donald J. Trump, que ve a DeSantis como un rival potencial para 2024, no le hizo gracia. Llamó al gobernador “Ron DeSanctimonious” durante un mitin el sábado en Pensilvania. Incluso algunos de los aliados de DeSantis en Florida dijeron en privado que el video era demasiado.

El nuevo video, que ya tiene al menos 2.5 millones de visitas en Twitter, fue producido internamente por la campaña de DeSantis. No se ha transmitido por televisión y no hay planes para usarlo como un anuncio pagado para DeSantis, pero ese puede no ser el punto, siempre que se difunda en las redes sociales.