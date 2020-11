Inmunidad a coronavirus podría durar años: estudio

Associated Press / Una mujer se realiza la prueba de Covid

Nueva York— La inmunidad al coronavirus podría durar años o incluso décadas, de acuerdo con información recabada en un nuevo estudio en Estados Unidos codirigido por personal del Instituto de Inmunología de La Jolla, California.

Ocho meses después de la infección, la mayoría de las personas que se han recuperado todavía tienen suficientes células inmunitarias para defenderse del virus y prevenir enfermedades, muestran los nuevos datos. Una tasa lenta de disminución a corto plazo sugiere que estas células pueden persistir en el cuerpo durante mucho, mucho tiempo.

La investigación no ha sido revisada por pares ni publicada en una revista científica. Pero es el estudio más completo y de mayor alcance sobre la memoria inmune al coronavirus hasta la fecha.

"Esa cantidad de memoria probablemente evitaría que la gran mayoría de las personas contraigan la enfermedad sean hospitalizadas o contraigan una enfermedad grave durante muchos años", dijo Shane Crotty, virólogo del Instituto de Inmunología de La Jolla que codirigió el nuevo estudio.

Es probable que los hallazgos sean un alivio para los expertos preocupados de que la inmunidad al virus sea de corta duración y que las vacunas deban administrarse repetidamente para mantener la pandemia bajo control.

Y la investigación cuadra con otro hallazgo reciente: que los sobrevivientes del SARS, causado por otro coronavirus, todavía portan ciertas células inmunes importantes 17 años después de recuperarse.

Los hallazgos son consistentes con pruebas alentadoras que surgen de otros laboratorios. Investigadores de la Universidad de Washington habían demostrado anteriormente que ciertas células de "memoria" que se produjeron después de la infección con el coronavirus persisten durante al menos tres meses en el cuerpo.

Un estudio publicado la semana pasada también encontró que las personas que se han recuperado del Covid-19 tienen células inmunes asesinas poderosas y protectoras incluso cuando los anticuerpos no son detectables.

"(Estos estudios) en general pintan la misma imagen, que es que una vez que superas esas primeras semanas críticas, el resto de la respuesta parece bastante convencional", dijo Deepta Bhattacharya, inmunóloga de la Universidad de Arizona.

Akiko Iwasaki, inmunóloga de la Universidad de Yale, dijo que no le sorprendió que el cuerpo genere una respuesta duradera porque "eso es lo que se supone que debe suceder". Aun así, la investigación la animó: "Esta es una noticia emocionante".

Una pequeña cantidad de personas infectadas en el nuevo estudio no tuvo inmunidad duradera después de la recuperación, quizás debido a las diferencias en las cantidades de coronavirus a las que estuvieron expuestas. Pero las vacunas pueden superar esa variabilidad individual, dijo Jennifer Gommerman, inmunóloga de la Universidad de Toronto.

"Eso ayudará a enfocar la respuesta, para que no se obtenga el mismo tipo de heterogeneidad que se vería en una población infectada", dijo.

En los últimos meses, los informes sobre la disminución de los niveles de anticuerpos han creado preocupación de que la inmunidad al coronavirus pueda desaparecer en unos meses, dejando a las personas vulnerables al virus nuevamente.

Pero muchos inmunólogos han notado que es natural que bajen los niveles de anticuerpos. Además, los anticuerpos son solo un brazo del sistema inmunológico.

Aunque se necesitan anticuerpos en la sangre para bloquear el virus y prevenir una segunda infección, una condición conocida como inmunidad esterilizante, las células inmunes que "recuerdan" el virus con más frecuencia son responsables de prevenir enfermedades graves.

"La inmunidad esterilizante no ocurre muy a menudo, esa no es la norma", dijo Alessandro Sette, inmunólogo del Instituto de Inmunología de La Jolla y co-líder del estudio.

Más a menudo, las personas se infectan por segunda vez con un patógeno en particular, y el sistema inmunológico reconoce al invasor y rápidamente extingue la infección. El coronavirus en particular es lento para hacer daño, lo que le da al sistema inmunológico suficiente tiempo para ponerse en marcha.

"Puede terminarse lo suficientemente rápido como para que no solo no experimente ningún síntoma, sino que no sea infeccioso", dijo Sette.

Sette y sus colegas reclutaron a 185 hombres y mujeres, de 19 a 81 años, que se habían recuperado de Covid-19. La mayoría presentaba síntomas leves que no requerían hospitalización; la mayoría proporcionó solo una muestra de sangre, pero 38 proporcionaron múltiples muestras durante muchos meses.

El equipo rastreó cuatro componentes del sistema inmunológico: anticuerpos, células B que producen más anticuerpos según sea necesario; y dos tipos de células T que matan a otras células infectadas. La idea era construir una imagen de la respuesta inmune a lo largo del tiempo observando sus componentes.

"Si solo se mira uno, realmente puede perderse la imagen completa", dijo el Dr. Crotty.

Él y sus colegas encontraron que los anticuerpos eran duraderos, con reducciones modestas de seis a ocho meses después de la infección, aunque hubo una diferencia de 200 veces en los niveles entre los participantes. Las células T mostraron solo una leve y lenta descomposición en el cuerpo, mientras que las células B aumentaron en número, un hallazgo inesperado que los investigadores no pueden explicar.

El estudio es el primero en trazar la respuesta inmune a un virus con tanto detalle, dijeron los expertos.

"Por supuesto, no tenemos antecedentes aquí", dijo el Dr. Gommerman. "Estamos aprendiendo, creo que por primera vez, sobre algunas de las dinámicas de estas poblaciones a lo largo del tiempo".

Las preocupaciones sobre cuánto tiempo persiste la inmunidad al coronavirus fueron provocadas principalmente por la investigación de los virus que causan resfriados comunes. Un estudio citado con frecuencia, dirigido por Jeffrey Shaman de la Universidad de Columbia, sugirió que la inmunidad podría desaparecer rápidamente y que las reinfecciones podrían ocurrir dentro de un año.

"Lo que debemos tener muy en cuenta es si la reinfección será una preocupación o no", dijo el Dr. Shaman. "Y ver evidencia de que tenemos este tipo de respuesta robusta y persistente, al menos a estas escalas de tiempo, es muy alentador". Hasta ahora, al menos, señaló, las reinfecciones con el coronavirus parecen ser raras.

Es difícil predecir exactamente cuánto tiempo dura la inmunidad, porque los científicos aún no saben qué niveles de varias células inmunes se necesitan para protegerse del virus. Pero los estudios hasta ahora han sugerido que incluso una pequeña cantidad de anticuerpos o células T y B pueden ser suficientes para proteger a quienes se han recuperado.

Los participantes en el estudio han estado produciendo esas células en grandes cantidades, hasta ahora.

"No hay indicios de que las células de la memoria vayan a desplomarse repentinamente, lo que sería algo inusual", dijo el Dr. Iwasaki. "Por lo general, hay un deterioro lento con el paso de los años".

Existe cierta evidencia emergente de que las reinfecciones con coronavirus del resfriado común son el resultado de variaciones genéticas virales, señaló el Dr. Bhattacharya, por lo que esas preocupaciones pueden no ser relevantes para el nuevo coronavirus.

"No creo que sea una predicción irrazonable pensar que estos componentes de la memoria inmunológica durarán años", dijo.