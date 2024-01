Inmigrantes vienen en masa: Creen que pueden quedarse

The New York Times | "No conozco a nadie que haya sido deportado", dijo Carolina Ortiz, una inmigrante de Colombia, en una entrevista en un campamento en las afueras de Jacumba Hot Springs, a unos 100 kilómetros al sureste de San Diego Credit...Mark Abramson para The New York Times

Durante décadas, jóvenes solteros, principalmente de México y más tarde de Centroamérica, hacían todo lo posible por burlar a los agentes fronterizos estadounidenses para llegar a Los Ángeles, Atlanta y otros lugares ávidos de su mano de obra. En la actualidad, personas de todo el mundo cruzan la frontera sur, la mayoría con las mismas ganas de trabajar. Pero en lugar de intentar eludir a las autoridades estadounidenses, la inmensa mayoría de los migrantes buscan a los agentes fronterizos, a veces esperando horas o días en campamentos improvisados, para entregarse. Ser introducido a toda prisa en un vehículo de la Patrulla Fronteriza estadounidense y trasladado a un centro de procesamiento no es un contratiempo. De hecho, es un paso crucial para poder solicitar asilo, que ahora es la forma más segura de que los inmigrantes permanezcan en Estados Unidos, aunque pocos acaben ganando sus casos. Vivimos en una era de migraciones masivas, alimentadas por los conflictos, el cambio climático, la pobreza y la represión política, y alentadas por la proliferación de vídeos de TikTok y YouTube que narran los viajes de los migrantes a Estados Unidos. Unos seis millones de venezolanos han huido de su convulso país, el mayor desplazamiento de población de la historia moderna de América Latina. Migrantes de África, Asia y Sudamérica están hipotecando sus tierras familiares, vendiendo sus coches o pidiendo dinero prestado a usureros para embarcarse en largos y a menudo traicioneros viajes para llegar a Estados Unidos. Sólo en diciembre, más de 300.000 personas cruzaron la frontera sur, una cifra récord. No es sólo porque crean que podrán cruzar los 3.000 kilómetros de frontera sur. También están seguros de que una vez que lleguen a Estados Unidos podrán quedarse. Para siempre. En lugar de tratar de eludir a las autoridades estadounidenses, la inmensa mayoría de los migrantes buscan a los agentes fronterizos, a veces esperando horas o días en campamentos improvisados para entregarse. Mark Abramson para The New York Times Y, en general, no se equivocan. Estados Unidos está tratando de gestionar un sistema de inmigración con una fracción de los jueces, funcionarios de asilo, intérpretes y demás personal que necesita para atender a los cientos de miles de inmigrantes que cruzan la frontera y acuden en masa a ciudades de todo el país cada año. Esa disfunción ha hecho imposible que la nación decida con rapidez quién puede permanecer en el país y quién debe ser devuelto a su patria. "No conozco a nadie que haya sido deportado", dijo Carolina Ortiz, una inmigrante colombiana, en una entrevista a finales de diciembre en un campamento a las afueras de Jacumba Hot Springs, a unos 100 kilómetros al sureste de San Diego y a tiro de piedra de la imponente barrera de color óxido que separa Estados Unidos de México. Para la mayoría de los inmigrantes, Estados Unidos sigue siendo la tierra de las oportunidades. Muchos vienen en busca de trabajo, y van a hacer lo que sea necesario para trabajar, incluso si eso significa presentar una débil solicitud de asilo, dijeron varios abogados. Para tener derecho a asilo, los solicitantes deben convencer a un juez de que regresar a su país de origen les causaría daños o la muerte por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. La Sra. Ortiz, de 40 años, dijo que tenía la intención de solicitar asilo basándose en la violencia en Colombia. Sus posibilidades de conseguirlo son escasas, ya que la violencia por sí sola no suele cumplir el requisito de persecución. Aun así, estará protegida de la deportación mientras su solicitud esté pendiente y tendrá derecho a un permiso de trabajo. Los tribunales de inmigración que resuelven las reclamaciones, escasos de fondos, se ven desbordados por el creciente número de casos, por lo que las solicitudes languidecen durante años y, mientras tanto, los inmigrantes construyen sus vidas en Estados Unidos. La Sra. Ortiz, enfermera, dijo que había pedido prestados "millones" en pesos colombianos (varios miles de dólares) para pagar a los contrabandistas que la trajeron a las puertas de Estados Unidos, una brecha en el muro defendido por el ex presidente Donald J. Trump. Esperó dos días en el frío, con los vientos del desierto azotando su tienda, a que los agentes vinieran a llevársela. Cuando los agentes se presentaron, trasladaron a la Sra. Ortiz a un centro donde le entregaron documentación en la que constaba que había entrado ilegalmente en el país, se le había abierto un procedimiento de expulsión y debía comparecer ante un juez de inmigración. Un campamento de inmigrantes en Jacumba Hot Springs, California. Las familias esperan a ser recogidas por agentes fronterizos y llevadas a instalaciones, donde normalmente son liberadas con instrucciones de presentarse ante un tribunal de inmigración. La fecha del juicio era el 19 de febrero de 2026. Fue puesta en libertad. En la mente de la Sra. Ortiz, todo iba según lo previsto. "Quería hacerlo todo bien", dijo, después de llegar a Colorado unos días más tarde. Se le había asignado un número de "extranjero" utilizado para el seguimiento de los casos de inmigración. La mayoría de las solicitudes de asilo acaban siendo rechazadas. Pero incluso cuando eso ocurre, es muy poco probable que los solicitantes sean deportados. Con millones de personas en situación irregular en el país, los agentes de deportación estadounidenses dan prioridad a la detención y expulsión de personas que han cometido delitos graves y suponen una amenaza para la seguridad pública. Casi 2,5 millones de personas cruzaron la frontera sur en el año fiscal 2023, más de las que viven en la mayoría de las ciudades estadounidenses. Esto ha convertido la frontera en un tema cada vez más polémico, tanto para los alcaldes y gobernadores que se enfrentan a grandes flujos de inmigrantes, como para los líderes republicanos deseosos de culpar al presidente Biden en su campaña por la reelección. Mike Johnson, presidente republicano de la Cámara de Representantes, ha insistido en que nada debería ser más importante para Estados Unidos que asegurar la frontera. "Debemos insistir -debemos insistir- en que la frontera sea la máxima prioridad", declaró Johnson a los periodistas a principios de este mes tras una reunión con el presidente Biden y otros líderes del Congreso. El presidente se ha mostrado dispuesto a aceptar la mayoría de las demandas republicanas, aunque las perspectivas de un acuerdo disminuyeron la semana pasada después de que Trump, favorito para la nominación republicana, expresara su oposición a las condiciones. Pero algunos partidarios de endurecer la aplicación de la ley afirman que no basta con tomar medidas drásticas en la frontera. "Necesitamos más personal sobre el terreno. Necesitamos más infraestructuras fronterizas", afirmó Michael Neifach, experto en seguridad fronteriza que fue asesor jurídico principal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el gobierno de George W. Bush. "Pero no se puede arreglar esto haciendo sólo eso", dijo. "Tenemos que entender que la frontera no es el final". El sistema de inmigración estadounidense no ha sido objeto de una revisión en casi 40 años. Y ha pasado una década desde la última vez que republicanos y demócratas en el Congreso entablaron negociaciones serias para intentar introducir cambios de arriba abajo en el sistema. En su lugar, avivar la preocupación por la inmigración se ha convertido en una parte vital de la estrategia política de Trump y de muchos líderes republicanos. Piden que se refuerce la aplicación de la ley en la frontera, pero dicen poco sobre el resto del sistema de inmigración osificado y roto. Un soldado de la Guardia Nacional de Texas coloca concertinas a lo largo de la frontera con México en El Paso. Muchos líderes republicanos piden que se refuerce la aplicación de la ley en la frontera, pero dicen poco sobre el resto del osificado sistema de inmigración. Crédito...Todd Heisler/The New York Times "Los políticos quieren financiar a los agentes de la patrulla fronteriza, el vallado y otros aspectos visibles de la aplicación de la ley en la frontera", dijo Doris Meissner, directora del programa de política de inmigración de EE.UU. en el Instituto de Política Migratoria, un think tank no partidista. "Pero hasta que no se refuercen los recursos para otras funciones de inmigración, el problema de la frontera no podrá resolverse", dijo Meissner, ex jefa del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos. En los últimos 13 años, el Congreso ha aumentado sustancialmente la financiación de Aduanas y Protección de Fronteras, hasta 21.700 millones de dólares en el año fiscal 2023, frente a los 8.000 millones de 2006. Pero los componentes menos visibles del sistema de inmigración no han recibido una inversión proporcional. Y dado que el proceso de asilo es ahora el sistema de facto para muchas de las personas que entran ilegalmente en Estados Unidos, la escasez de funcionarios de asilo, jueces de inmigración y funcionarios de deportación tiene consecuencias de largo alcance. Los republicanos en el Congreso han retenido la aprobación de más ayuda a Ucrania e Israel hasta que los demócratas acepten más fondos para la frontera. Como parte de su petición de ayuda al Congreso por valor de 110.000 millones de dólares, el gobierno de Biden solicita 14.000 millones para aumentar el número de agentes en la frontera y de personas encargadas de tramitar y decidir las solicitudes de asilo. Pero el destino de las negociaciones es incierto, e incluso si se llega a un acuerdo, los expertos afirman que los recursos adicionales seguirán quedándose muy cortos. En un sistema operativo, la mayoría de los inmigrantes solicitantes de asilo serían entrevistados en la frontera para evaluar si tienen un temor creíble a ser perseguidos en caso de verse obligados a regresar a sus países de origen. Se trata del primer paso del proceso de asilo, y los inmigrantes que no tengan una solicitud creíble pueden ser deportados rápidamente. Se realizan unas 500 entrevistas al día, más que nunca. Pero sólo representan una pequeña parte de los inmigrantes que llegan, a menudo 5.000 o más. La mayoría de las personas que cruzan la frontera nunca pasan por ese control inicial. Se les deja en libertad con una cita en el juzgado de una ciudad, a menudo con años de antelación. Si los migrantes dicen a los jueces que han estado viviendo en una pobreza desesperada y han venido a Estados Unidos en busca de trabajo, podrían ser deportados rápidamente. Por eso los inmigrantes solicitan asilo, sabiendo que eso les da una oportunidad de quedarse. Según la legislación estadounidense, los solicitantes de asilo pueden permanecer en Estados Unidos al menos hasta que concluyan sus casos. Cientos de migrantes esperan en Texas para entregarse a las autoridades fronterizas estadounidenses tras cruzar el Río Grande que separa Estados Unidos de México.Credit...Ivan Pierre Aguirre para The New York Times En 2012, había 300.000 casos de asilo pendientes en Estados Unidos. Ahora hay tantos casos solo en el estado de Nueva York. En total, más de tres millones de casos languidecen en los tribunales de inmigración, un millón más que hace tan solo un año. Hay unos 800 jueces de inmigración, frente a los 520 que había en 2020. Pero el aumento de jueces se produjo después de años de inacción, y en ese tiempo los atrasos se dispararon, según TRAC, el Transactional Records Access Clearinghouse, un grupo de investigación de la Universidad de Syracuse. Incluso con más jueces, un caso de asilo puede tardar varios años en resolverse. El Servicio de Investigación del Congreso ha calculado que harían falta unos 1.000 jueces más para resolver los casos pendientes en el año fiscal 2032. "No importa lo duro que trabajemos, día tras día, el volumen sigue aumentando", dijo Mimi Tsankov, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración. Cuando Dana Leigh Marks se incorporó al tribunal de inmigración de San Francisco en 1987, había unos 800 casos ante cada juez. Cuando se jubiló en 2021, cada juez tenía unos 4.000 casos. Hoy, esa cifra es de unos 5.000. "A menos que se haga algo realmente drástico, se tardará años en acabar con los retrasos", dijo Marks, añadiendo que la concesión de más visados de trabajo reduciría el número de peticiones de asilo que atascan los expedientes. Si no se toma una decisión en 150 días, algo prácticamente imposible hoy en día, los solicitantes de asilo pueden optar automáticamente a una tarjeta de autorización de empleo. Es probable que se conceda asilo a solicitantes de países sumidos en la agitación política o gobernados por dictadores militares, como Eritrea o Myanmar. Pero las solicitudes de muchos otros países tienen muchas menos probabilidades de ser concedidas. El año pasado, sólo se concedió el 4% de los casos mexicanos, el 7% de los hondureños y el 29% de los venezolanos. Hasta hace unos años, Katy Chavez, abogada de inmigración en Carolina del Norte, solía recibir un puñado de llamadas al año de personas que buscaban sus servicios para solicitar asilo. Ahora recibe un par de docenas al mes. Muchos son inmigrantes que han huido de profundas dificultades económicas. "Llaman porque quieren su permiso de trabajo", explica. "Ni siquiera entienden qué es el asilo".