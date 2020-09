Inicia debate de Trump vs Biden

El presidente Donald Trump entró en el primer debate presidencial del martes detrás del exvicepresidente Joe Biden en las encuestas y en defensa por su manejo de una pandemia que ha matado a más de 200.000 estadounidenses y ha llevado a unas 30 millones de personas a presentar reclamaciones por desempleo, publicó CNN.

El primer debate en Cleveland está moderado por el presentador de Fox News, Chris Wallace, y durará 90 minutos sin cortes comerciales. El debate se ha dividido en seis temas: "Los registros de Trump y Biden", "La Corte Suprema", "Covid-19", "La economía", "Raza y violencia en nuestras ciudades" y "La integridad de las elecciones, "según la Comisión de Debates Presidenciales.

Trump debe ofrecer una actuación que alterará drásticamente la carrera en un momento en que los votantes lo buscan para explicar el sorprendente nuevo informe de The New York Times de que no pagó impuestos federales sobre la renta en 10 de los 15 años a partir de 2000.

El presidente ingresó al primero de los tres debates presidenciales en una posición mucho más vulnerable que en sus enfrentamientos de 2016 con Hillary Clinton, cuando no tenía antecedentes presidenciales que defender e intentó sacudir al exsecretario de Estado con frecuentes interrupciones y tambaleándose. frases ingeniosas, incluida la broma en un debate de que si él hubiera estado en la Casa Blanca "estarías en la cárcel". Muchos votantes ya han tomado una decisión sobre Trump, dándole malas calificaciones por su manejo tanto de la pandemia como de la tensión sobre las relaciones raciales y la violencia policial este año.

Las estrategias de Trump para derribar al exvicepresidente, incluidas sus acusaciones no probadas de corrupción sobre el hijo de Biden, Hunter, que planea plantear el martes, han sido hasta ahora menos efectivas que las que lanzó contra Clinton. El presidente también pudo haber calculado mal al poner un listón bajo para Biden el martes por la noche cuando cuestionó repetidamente la agudeza mental del exvicepresidente y lo llamó "tonto como una piedra".

Una de las pocas áreas en las que Trump ha gozado de la aprobación mayoritaria a lo largo de su presidencia ha sido la economía. Pero Biden ha comenzado a enfocarse en el tema de manera más abierta en las últimas semanas, calificando la campaña como una opción entre Park Avenue y Scranton, Pensilvania, trazando un contraste entre la historia de Trump como un rico magnate inmobiliario y su propio nacimiento en la ciudad obrera.