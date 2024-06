Informe subraya la gravedad del Covid Largo

The New York Times | Samantha Lewis, a la izquierda, de Aurora (Illinois), asiste a una sesión de fisioterapia para tratar los síntomas de su largo Covid en 2021.Credit...Alex Wroblewski para The New York Times

Una de las principales organizaciones de asesoramiento médico del país se ha pronunciado sobre el Covid largo con un informe de 265 páginas que reconoce la gravedad y persistencia de esta enfermedad para millones de estadounidenses. Más de cuatro años después del inicio de la pandemia de coronavirus, el Covid largo sigue dañando la capacidad funcional de muchas personas, según las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, una institución no gubernamental que asesora a las agencias federales en ciencia y medicina. "El Covid prolongado puede afectar a personas de todas las edades, desde niños hasta ancianos, así como a personas de todos los sexos, razas, etnias y otros grupos demográficos", afirma el informe, que concluye que "el Covid prolongado se asocia a una amplia gama de afecciones nuevas o que empeoran y abarca más de 200 síntomas que afectan a casi todos los sistemas orgánicos". He aquí algunas de las conclusiones de las Academias Nacionales, redactadas por un comité de 14 médicos e investigadores: ¿Cuántas personas tienen Covid largo? El informe citaba datos de 2022 que sugerían que casi 18 millones de adultos y casi un millón de niños en Estados Unidos han tenido Covid largo en algún momento. En el momento de esa encuesta, unos 8,9 millones de adultos y 362.000 niños padecían la enfermedad. Las encuestas mostraron que la prevalencia del Covid largo disminuyó en 2023 pero, por razones poco claras, ha aumentado este año. En enero, los datos mostraban que casi el 7% de los adultos de Estados Unidos tenían Covid largo. Diagnóstico y consecuencias Aún no existe una forma estandarizada de diagnosticar la enfermedad ni tratamientos definitivos para curarla. "No existe un enfoque único para la rehabilitación, y cada individuo necesitará un programa adaptado a sus complejas necesidades", señalan las Academias Nacionales, que aconsejan que los médicos no exijan a los pacientes un resultado positivo en la prueba del coronavirus para diagnosticarles Covid largo. El informe señala que algunos de los síntomas más molestos -como la niebla cerebral y la fatiga crónica- pueden impedir que las personas vuelvan al trabajo y deberían hacerlas acreedoras a pagos por incapacidad, aunque sus síntomas no encajen en las categorías de incapacidad actuales de la Administración de la Seguridad Social. "La Covid prolongada puede tener como consecuencia la incapacidad para volver al trabajo (o a la escuela en el caso de niños y adolescentes), una mala calidad de vida, una disminución de la capacidad para realizar actividades de la vida diaria y una disminución de la función física y cognitiva durante seis meses a dos años o más", señala el informe. Kate Porter de Beverly, Massachusetts, que recibió por primera vez Covid en marzo de 2020, se estiró y descansó después de recibir un tratamiento de aguja seca para su largo dolor Covid en 2022.Credit...Brian Snyder/Reuters Personas con mayor riesgo Las personas que enferman más gravemente tras la infección inicial por coronavirus tienen más probabilidades de presentar síntomas a largo plazo. Los que enfermaron lo suficiente como para ser hospitalizados tenían entre dos y tres veces más probabilidades de desarrollar Covid prolongada. Pero, según el informe, "incluso los individuos con un curso inicial leve de la enfermedad pueden desarrollar Covid largo con efectos graves para la salud". Y "dado el número mucho mayor de personas con enfermedad leve frente a grave, constituyen la gran mayoría de personas con Covid largo". Las mujeres tienen aproximadamente el doble de probabilidades de desarrollar Covid largo. Otros factores de riesgo son no haberse vacunado adecuadamente contra el coronavirus, padecer enfermedades o discapacidades preexistentes y fumar. Covid largo en niños Los niños son menos propensos que los adultos a desarrollar Covid largo y tienen más probabilidades de recuperarse de él, pero algunos niños "experimentan síntomas persistentes o intermitentes que pueden reducir su calidad de vida" y "dar lugar a un aumento de las ausencias escolares y a una disminución de la participación y el rendimiento en la escuela, los deportes y otras actividades sociales", señala el informe. Recuperación de Covid prolongado Algunas personas se recuperan con el tiempo, y hay indicios de que, al cabo de un año, los síntomas de muchas personas han disminuido. Pero algunas investigaciones sugieren que la recuperación se ralentiza o se estanca tras ese primer año, según el informe. Dado que la Covid prolongada varía tanto de una persona a otra y afecta a tantos sistemas corporales, cada caso debe abordarse individualmente. Para algunas personas, "reincorporarse al trabajo demasiado pronto puede provocar un deterioro de la salud, por lo que puede ser aconsejable un plan de reincorporación gradual", dice el informe, sobre todo para las personas con malestar postesfuerzo, un síntoma que implica un agotamiento de la energía o retrocesos después de realizar actividades que suponen un esfuerzo físico o mental. Los empresarios pueden tener que ofrecer adaptaciones a los empleados que se reincorporan, como permitirles hacer pausas frecuentes o trabajar a distancia. Algunas similitudes con otras afecciones crónicas "El Covid largo parece ser una enfermedad crónica, en la que pocos pacientes logran una remisión completa", señala el informe. Algunos síntomas se parecen a los de otras afecciones que surgen tras infecciones, como la encefalomielitis miálgica/síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia y el síndrome de taquicardia ortostática postural. La causa biológica de los síntomas no está clara. Las teorías incluyen inflamación, fragmentos de virus remanentes y desregulación del sistema inmunitario. Manifestantes irrumpen en una audiencia de la Comisión de Sanidad, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado para debatir sobre Covid de larga duración el 18 de enero.Credit...Mariam Zuhaib/Associated Press Los problemas de equidad empeoran Covid largo Covid largo presenta más obstáculos para las personas que se enfrentan a dificultades económicas o discriminación por su raza u origen étnico, el lugar donde viven o el nivel de estudios que tienen. Estos pacientes pueden encontrar más escepticismo ante sus síntomas, tener menos posibilidades de ausentarse del trabajo y vivir más lejos de los dispensarios o programas de tratamiento de Covid largo.