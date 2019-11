Informe de juicio político llegaría la próxima semana

Washington.- Los testigos han declarado, las posiciones políticas están en general claras. Ahora los investigadores dirigirán sus argumentos a la opinión pública.

El lunes se compilaron cientos de páginas de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes que preside el demócrata Adam Schiff en un informe exhaustivo que empezará a esbozar si el presidente Donald Trump cometió "traición, sobornos o delitos y faltas graves'' _según el artículo constitucional sobre juicio político_ al retener 400 millones de dólares en ayuda como forma de presionar a Ucrania para que investigue a su rival político Joe Biden. El informe podría estar preparado la semana próxima.

Políticamente, es mucho lo que está en juego para todos los bandos. Los estadounidenses están profundamente divididos sobre el juicio político a pesar de las horas de declaraciones. La polarización apunta a un desenlace: los demócratas votarán por iniciarle juicio político al presidente en tanto los republicanos lo respaldan con firmeza.

El caso pasa ahora a la Comisión Judicial, la que realizará su propia serie de audiencias en diciembre, lo que significa una nueva oportunidad para ganar a la opinión pública antes de una votación en el pleno de la cámara para alrededor de Navidad y el juicio en sí en el Senado en 2020.

"Las pruebas de delitos y transgresiones por parte del presidente que hemos reunido a la fecha son claras y difícilmente discutibles'', escribió Schiff en una carta a sus colegas. "Lo que resta decidir es si esta conducta es compatible con el cargo de la presidencia y si hay mérito para iniciar el proceso constitucional de un juicio político''.

Los republicanos prácticamente no discuten las pruebas, pero insisten en que el presidente no cometió falta alguna. Si bien su abogado personal Rudy Giuliani trató de que Ucrania realizara las investigaciones políticas a través de lo que los testigos llamaron canales irregulares de política exterior, no está claro que el presidente intervino directamente para retener el dinero a Ucrania. Además, dicen, la ayuda militar al aliado del este de Europa que enfrenta la agresión rusa finalmente llegó a de

Trump dio un voto de confianza a Giuliani el lunes.

"Rudy es el mejor alcalde de la historia de Nueva York. En mi opinión, el alcalde más fuerte, el mejor alcalde'', dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval.