Indemnización a familias separadas divide opiniones en EU

Nueva York.- La política de separación de familias de la administración de Trump generó condenas cuando salió a la luz pública en 2018, no solo de los demócratas sino también de los republicanos como el senador Ted Cruz y Melania Trump.

Miles de madres y padres sufrían en celdas sin tener idea del paradero de sus hijos o de si los volverían a ver, y miles de niños pequeños quedaron varados en refugios sin comprender lo que estaba sucediendo. Años más tarde, muchos de los niños todavía luchan con el trauma, dicen los abogados de las familias.

Para el gobierno federal, poner un número de lo que Estados Unidos podría deberles a las familias, algunas de las cuales ahora están demandando por daños y perjuicios, ha resultado complicado.

Se volvió mucho más desafiante a fines de octubre.

Los informes de noticias que citan a funcionarios anónimos revelaron que la administración de Biden estaba negociando acuerdos que podrían proporcionar hasta 450 mil dólares por persona para los padres e hijos migrantes. Los principales republicanos y expertos de derecha estallaron ante la figura potencial, a menudo presentándola como grabada en piedra y calificándola de "loca" o "casi imposible de creer".

El número de 450 mil dólares filtrado, reportado por primera vez por The Wall Street Journal el 28 de octubre, de hecho se había discutido en conversaciones entre el Departamento de Justicia y los abogados de las familias, pero aún no se había acordado una cantidad. Todavía no hay acuerdo y se espera que las negociaciones continúen el próximo año, dijeron los involucrados en las conversaciones. Tampoco está claro cuántas personas podrían ser elegibles para dicho pago si se llega a un acuerdo. Menos de 1 mil de las 5 mil 500 familias afectadas han presentado una demanda por agravio, según los abogados de los migrantes.

Pero los líderes y comentaristas conservadores rápidamente atacaron la idea de pagar grandes cantidades a personas indocumentadas. En el proceso, convirtieron un episodio que había sido una vergüenza para la administración de Trump en un dilema político para los demócratas que quieren enmendar a las familias separadas, pero que también son cada vez más cautelosos con su imagen de ser laxos con los inmigrantes indocumentados.

Los republicanos, incluidos algunos que habían criticado la política de separación familiar hace tres años, sostuvieron que los grandes pagos a los migrantes, o cualquier pago, eran injustificados y ofensivos.

El senador Mitch McConnell, el líder de la minoría republicana, acusó al presidente Biden de querer "literalmente hacer millonarios a las personas que han violado la ley federal".

El senador Tom Cotton, de Arkansas, afirmó que los pagos superarían los mil millones de dólares y comparó la idea con pagar "daños a un ladrón que irrumpió en su casa por el 'trauma psicológico' que sufrió durante el crimen".