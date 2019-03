Indagarán relación Trump-Deutsche Bank

La relación del Presidente Donald Trump y Deutsche Bank, que se traduce en préstamos de al menos dos mil millones de dólares, está bajo investigación por dos comités del Congreso estadounidense y la Fiscalía neoyorquina.

El estrecho vínculo entre el Mandatario y el banco fue descrito a The New York Times por una veintena de personas de la institución.

Durante casi dos décadas, Trump confió en Deutsche Bank para que le prestara dinero cuando otros se negaban a hacerlo por sus problemas financieros.

Sin embargo, él forjó una relación personal con altos ejecutivos, que incluía visitas a su club en Mar-a-Lago.

Varios arreglos con Trump resultaron en pérdidas para el banco: una venta de bonos de sus casinos en 2003; un préstamo de 640 millones de dólares en 2004 para construir un rascacielos en Chicago que no se realizó, y nuevos préstamos en 2007 que el magnate uso para pagar deudas previas con la misma institución.

Pese a ello, según un reporte interno de 2016, ejecutivos de Deutsche Bank seguían empeñados en realizar grandes tratos con Trump para dar renombre al banco y facilitar su entrada al mercado estadounidense.

Entre las personas de la institución que se volvieron cercanas al Mandatario está su agente Rosemary Vrablic, quien le ha otorgado más de 300 millones de dólares, estuvo en la sección VIP cuando asumió el poder, y ahora podría ser llamada a testificar por el Congreso.