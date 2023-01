Indagan autoridades motivos del tiroteo en California

Monterey Park, California.– Los investigadores que buscaban un motivo en el tiroteo masivo más grande en la historia del condado de Los Angeles (LA) dicen que tras una búsqueda en la casa del presunto pistolero se descubrieron un rifle, cientos de municiones y evidencia de que estaba fabricando dispositivos silenciadores para armas de fuego.

El sheriff de LA, Robert Luna, dijo que los investigadores aún no establecen el motivo de Huu Can Tran en la masacre durante una celebración del Año Nuevo Lunar en un salón de baile de Monterey Park.

Tran, de 72 años, disparó 42 balas en el Star Ballroom Dance Studio, luego condujo hasta otro salón de baile cercano donde Brandon Tsay, que trabaja en el establecimiento iniciado por sus abuelos, le arrebató un arma y salvó “innumerables vidas”, dijo Luna.

Incrementa número de fallecidos

El número de muertos aumentó a 11 el lunes después de que los funcionarios de salud anunciaran que una de las 10 personas heridas había muerto, dijo el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Los Angeles.

Más tarde, el sospechoso fue encontrado muerto en su camioneta por una herida de bala autoinfligida.

Tenía una condena previa por posesión ilegal de un arma de fuego en 1990 y, por lo demás, un historial criminal limitado, dijo Luna.

La supervisora del Condado de Los Angeles, Janice Hahn, dijo que fue el tiroteo masivo más mortífero en el condado de Los Angeles.

Agentes del sheriff del Condado de Los Angeles registraron la casa del sospechoso en una comunidad de ancianos cerrada donde vivía Huu Can Tran en la ciudad de Hemet, a una hora en auto de la escena del crimen, dijo a The Associated Press el portavoz de la Policía de Hemet, Alan Reyes.

Continúa investigación en proceso

El jefe de Policía de Monterey Park, Scott Wiese, dijo que no estaba al tanto de los resultados de la búsqueda o si Tran dejó alguna nota que indicara qué lo llevó a disparar en el salón de baile.

Tran visitó a la Policía de Hemet dos veces este mes para informar que fue víctima de fraude, robo y envenenamiento por parte de familiares hace una o dos décadas en el área de Los Angeles, dijo Reyes. El hombre dijo que regresaría a la estación con la documentación, pero nunca lo hizo.

El alcalde de Monterey Park dijo que el sospechoso pudo haber frecuentado el primer salón de baile al que se dirigió, y su exesposa le dijo a CNN que lo conoció allí y le ofreció lecciones gratuitas.

My Nhan, de 65 años; Lilian Li, de 63, y Xiujuan Yu, de 57, fueron las tres mujeres nombradas. Otras dos mujeres tenían 60 años y una tenía 70 años. Valentino Alvero, de 68 años, fue el único hombre identificado. También murieron tres hombres de 70 años y uno de 60 años.

