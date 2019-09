Indaga Gobierno de EU a Hillary Clinton

La Administración de Donald Trump está investigando los registros de correos electrónicos de decenas de funcionarios y ex funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado, quienes enviaron mensajes a la entonces secretaria de esta dependencia, Hillary Clinton.

Al menos 130 personas han sido contactadas en las últimas semanas por investigadores del actual Departamento de Estado, de acuerdo con un reporte del diario The Washington Post.

La lista incluye a altos funcionarios que reportaban directamente con Clinton, y a otros de menor nivel que alguna vez enviaron correos a la es Secretaria, según fuentes del Departamento de Estado que hablaron al medio estadounidense.

De acuerdo con cartas revisadas por el Post, los correos habrían sido clasificados de forma retroactiva y y ahora constituyen potenciales violaciones de seguridad.

Los investigadores iniciaron la indagación hace aproximadamente 18 meses, pero al parecer habían reducido los esfuerzos hasta que se reactivaron en agosto pasado, reportaron las fuentes.

Funcionarios consultados del Departamento de Estado dijeron que seguían protocolos normales en una investigación que empezó en los últimos días de la presidencia de Obama.

Señalaron que la investigación no tenía que ver con quién estuviera en la Casa Blanca.

Estas fuentes también pidieron su anonimato.

Los hechos se dan luego de que se revelara que el presidente Trump pidió a su homólogo de Ucrania que investigara al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo, y después también de que la Cámara Baja anunciara que investigaría para determinar si era plausible iniciar un juicio de destitución al mandatario estadounidense.