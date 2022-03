Indaga FBI a organizaciones por fraude con ayuda alimentaria

Nueva York.- El año pasado, cuando el gobierno federal puso a disposición enormes sumas de dinero nuevas para programas destinados a alimentar a niños necesitados durante la pandemia, una organización sin fines de lucro llamada Advance Youth Athletic Development estableció lo que describió como una enorme operación de cuidado infantil en el noreste de Minneapolis que podría preparar 5 mil cenas cada noche de la semana.

Según las afirmaciones del grupo, el estado de Minnesota canalizó 3.2 millones de dólares de la ayuda alimentaria federal al programa.

Pero en una mañana de enero, el FBI llevó a cabo una serie de redadas antes del amanecer en la región. Reveló una extensa investigación sobre Advance Youth Athletic Development y otros grupos similares, y la organización sin fines de lucro mucho más grande, Feeding Our Future, que era responsable de garantizar que el dinero proporcionado a los grupos más pequeños se gastara correctamente.

En presentaciones judiciales, el FBI dijo que había descubierto un “esquema de fraude masivo” entre los grupos que se suponía que Feeding Our Future supervisaría, y dijo que desviaron decenas de millones de dólares cobrando a los contribuyentes por comidas inexistentes.

En declaraciones juradas presentadas en un tribunal federal, el Departamento de Justicia dijo que estaba investigando al menos 15 operaciones de alimentación diferentes. Juntos, dijo el FBI, estos grupos, todos los cuales se suponía que serían supervisados por Feeding Our Future, habían recibido más de 65 millones de dólares de programas federales de alimentos durante la pandemia de coronavirus.

“Casi nada de este dinero se usó para alimentar a los niños”, escribió el gobierno en una presentación. “En cambio, los conspiradores se apropiaron indebidamente del dinero y lo usaron para comprar bienes inmuebles, automóviles y otros artículos”.

Cuando un reportero visitó recientemente la dirección indicada para el Desarrollo Atlético Juvenil Avanzado, no había señales de una cocina o una guardería grande. Era un apartamento del segundo piso.

"No, No, No”, dijo Lul Mohamoud, una vecina del departamento al otro lado del pasillo, cuando se le preguntó si alguna vez había visto a 5 mil niños allí. “Nunca he visto a ningún niño entrar allí”.

Nadie ha sido acusado aún en el caso, y los líderes de Feeding Our Future, Advance Youth Athletic Development y otros grupos sin fines de lucro han negado haber actuado mal.