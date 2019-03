Incomodó en EU relación entre Kushner y Videgaray

Washington— La relación entre el yerno del Presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el ex Secretario de Relaciones Exteriores mexicano Luis Videgaray provocó fuerte incomodidad entre altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, reveló un nuevo libro publicado este martes.

Escrito por la periodista Vicky Ward, el libro titulado "Kushner Inc: Avaricia, Ambición y Corrupción. La Extraordinaria historia de Jared Kushner e Ivanka Trump", detalla algunos aspectos de la relación del también asesor presidencial y el ex Canciller mexicano entre 2016 y 2018.

En uno de los episodios más detallados, la autora revela la sorpresa del ex Secretario de Estado de EU Rex Tillerson al encontrarse por casualidad a Videgaray, quien iba a visitar a Kushner, en un restaurante en Washington una noche de 2017 sin que éste le comunicara su llegada.

"Tillerson se quedaría sorprendido al llegar con su esposa para cenar en Café Milano en (el barrio) Georgetown en Washington, DC, y encontrarse a Videgaray comiendo ahí. Esto porque él no tenía conocimiento de que su contraparte mexicana estaba en la ciudad", describe el libro.

"Tillerson se acercó para saludar (a Videgaray) tras terminar de comer. 'La próxima ocasión, ponte en contacto conmigo'", le dijo a Videgaray, quién le explicó que estaba ahí para ver a Kushner.

"Tillerson tomó de forma educada el desaire, pero le dijo a colegas que había sido inapropiado", añade

Labrada desde la campaña presidencial de 2016 cuando Videgaray era aún Secretario de Hacienda, la relación con Kushner es descrita en el libro como de una enorme cercanía, tanto que el propio asesor presidencial le comunicó a Tillerson en 2017 que le dejara llevar la relación bilateral.

"(Tillerson) había asumido comprensiblemente que una vez en el puesto, Jared Kushner le diferiría a él en asuntos internacionales... Pero Kushner le dijo que se mantuviera a raya", comenta el libro sobre un episodio ocurrido luego de la confirmación del ex presidente de Exxon en el puesto.

"(Kushner) le pidió dejarle México a él porque tendría amarrada (la renegociación de) el TLC (el Tratado de Libre Comercio de América del Norte) para octubre (de 2017)", sentencia la periodista.

Con 296 páginas de extensión y publicado por la editorial Macmillan en inglés, el libro de la periodista Ward describe lo que considera una 'pareja de príncipes' -Jared Kushner y su esposa Ivanka Trump- con extraordinario poder sin precedentes al interior de la Casa Blanca.

"(A inicios de 2017) Luis Videgaray, quien era el Secretario de Relaciones Exteriores de México, era visto frecuentemente en la oficina de Kushner. Y Kushner le decía a todo mundo: 'Estamos haciendo enorme progreso en el TLC, estamos coincidiendo en todo'", describe el libro.

"Pero dos personas que escucharon se preguntaban si Kushner sabía que el TLC era un acuerdo de múltiples miles de páginas y que renegociarlo involucraría negociaciones con los representantes comerciales de EU", asegura la periodista sobre el acuerdo alcanzado hasta septiembre de 2018.

Citando en fuentes anónimas pero también a personajes claves en la Administración Trump como Gary Cohn, quien fungió como el primer director del Consejo Nacional de Economía de la Casa Blanca, el libro también describe dudas de Videgaray sobre Kushner en 2017.

"Estoy perdiendo completamente mi tiempo con Jared ¿cierto?", preguntó Videgaray a Cohn.

"No sé si estás perdiendo tu tiempo, pero no vas a lograr tener un acuerdo de comercio", dijo Cohn.

Publicado en múltiples medios de comunicación previamente, el libro describe por boca del ex asesor presidencial Steve Bannon -líder de la derecha populista- la génesis de la polémica visita de Trump a México en agosto de 2016 situándola en encuentros entre Kushner y Videgaray.

"Kushner le dijo (a Bannon) que había tenido conversaciones secretas con el (entonces) Secretario de Hacienda de México, Luis Videgaray, a quien había cultivado como un aliado, en torno a la renegociación (del TLC). Bannon y Kushner tuvieron una conferencia telefónica con Videgaray donde acordaron la fecha para una visita de Trump: el 31 de agosto", describe el texto.

"El Gobierno mexicano envió el helicóptero presidencial mexicano para que Trump viajara desde el aeropuerto para que se sintiera seguro", revela el libro de la periodista nacida en Gran Bretaña pero ahora nacionalizada estadounidense.

Según el recuento y como ha sido publicado previamente en medios, el acuerdo entre Kushner y Videgaray era que Trump no hablaría en México sobre la construcción de un muro fronterizo y hacer que el País pagara por él en la conferencia de prensa, pero Trump no cumplió con esto.

El fracasado desenlace de la visita a México culminó con la renuncia de Videgaray a la Secretaría de Hacienda.

Tras la exitosa renegociación del TLC -concluida con la intervención de delegaciones de negociadores de los tres Gobiernos, incluido Canadá-, el Gobierno mexicano entregaría en noviembre de 2018 a Kushner la máxima distinción para un extranjero: la Orden del Águila Azteca.