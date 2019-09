Incidente en hotel de California deja una muerta y seis personas heridas

Una mujer muerta y seis personas afectadas fueron llevadas al hospital después de un incidente con materiales peligrosos ocurrido en el Hotel Fairmont en San José, California, de acuerdo al capitán del Departamento de Bomberos de San José, Mitch Matlow, publicó CNN.

La llamada llegó justo después de las 10 a.m. hora local del sábado. “Originalmente se reportó que alguien intentó suicidarse usando químicos. No podemos confirmar que se trate de un suicidio. Hay una persona muerta”, dijo Matlow.

Además de las seis personas que fueron llevadas al nosocomio, otro grupo de personas se quejó de síntomas leves como mareos, falta de aire, las cuales fueron evaluadas en el lugar de los hechos.

Los pisos del 18 al 20 fueron evacuados en el hotel Fairmont, la mujer muerta fue encontrada en el piso 19, no se sabe la hora en que sucedió el hecho ni cuánto tiempo había estado en el hotel.

Las cuadrillas de bomberos estuvieron trabajando el sábado por la tarde para identificar los químicos que fueron utilizados.