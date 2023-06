Incendio forestal en Canadá propaga peligrosa niebla sobre Estados Unidos

Associated Press | Los peatones pasan por el One World Trade Center, centro, en medio de una neblina humeante de incendios forestales en Canadá Associated Press | Un hombre habla por teléfono mientras mira a través de la neblina en el puente George Washington en Fort Lee, Nueva Jersey Associated Press | El tráfico se mueve a lo largo de West Street pasando One World Trade Center, en esta imagen reflejada en la fachada de un edificio Associated Press | El sol sale sobre un horizonte brumoso de la ciudad de Nueva York visto desde Jersey City, N.J. Associated Press | La neblina cubre los monumentos del National Mall en Washington Associated Press | La ciudad de Nueva York está cubierta de neblina como se fotografía desde el observatorio del Empire State Building

Nueva York.- El humo de incendios forestales canadienses se desbordó hasta la Costa Este y norte-centro de Estados Unidos este miércoles, cubriendo las capitales de ambos países con una niebla peligrosa, suspendiendo vuelos en aeropuertos importantes y provocando que la gente volviera a sacar las mascarillas de la pandemia. Aunque oficiales canadienses solicitaron ayuda a otros países para luchar con más de 400 incendios en todo el país, ya desplazaron a 20 mil personas, la calidad del aire que Estados Unidos ha calificado como niveles peligrosos de contaminación se extendieron a la parte central de Nueva York y el noreste de Pennsylvania. Oleadas masivas de aire contaminado se extendieron tan lejos como Carolina del Norte e Indiana, afectando a millones de personas. "Hasta puedo probar el aire", comentó el Dr. Ken Strumpf en Facebook desde Syracuse, Nueva York, posteriormente, comentó por teléfono que se sentía un poco mareado. En Baltimore, Debbie Funk usó una mascarilla quirúrgica de color azul mientras ella y su esposo Jack Hughes, realizaban su caminata diaria alrededor del Fuerte McHenry y un monumento nacional que está cerca del Río Patapsco. El aire era denso sobre el agua y oscurecía el horizonte mientras en la distancia, los barcos pasaban lentamente sobre la niebla. Oficiales canadienses aseguran que eso se está convirtiendo en la peor estación de incendios forestales del país. Todo empezó con un suelo más seco de lo acostumbrado y se aceleró rápidamente, presionando los recursos de los bomberos en todo el país, según informaron oficiales de bomberos y ambientales. El humo de los incendios en varias partes del país ha llegado a Estados Unidos desde el mes pasado, aunque se ha intensificado con un reciente incremento de incendios en Quebec, en donde este miércoles 100 de ellos fueron considerados como fuera de control.