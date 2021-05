'Inaceptable', que niños migrantes duerman en buses

Associated Press

Estados Unidos— Los reportes de que algunos niños migrantes se vieron obligados a dormir en autobuses estacionados en el centro de convenciones de Dallas son “totalmente inaceptables" si es que son verídicos, declaró el viernes Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

La doctora Amy Cohen, psiquiatra y directora ejecutiva del grupo activista Every Last One, dijo que un niño hondureño de 15 años con el que está trabajando estuvo detenido en un autobús desde el sábado hasta el miércoles, tiempo en el que tuvo que utilizar el baño del vehículo y no se le permitió moverse libremente ni comunicarse con su familia.

El chico se topó cuando menos con otros tres niños que estuvieron detenidos durante el mismo tiempo en el estacionamiento del Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison, dijo Cohen, que también ha estado en contacto con otro menor de edad que estuvo confinado previamente a un autobús por un periodo largo.

Se desconoce cuántos niños fueron mantenidos en autobuses durante la noche.

“Esto es totalmente inaceptable", dijo Becerra. “Estamos investigando esto rápidamente para llegar al fondo de lo que ocurrió, y trabajaremos para asegurarnos de que no vuelva a pasar nunca. La seguridad y bienestar de los niños es nuestra prioridad".

La experiencia del niño hondureño —que fue reportada primero por NBC News— se dio en un momento en que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) está ampliando de forma masiva su capacidad para albergar a niños migrantes hasta que puedan ser colocados con un patrocinador en Estados Unidos, normalmente sus padres o parientes cercanos, mientras sus casos son procesados en algún tribunal de inmigración. Se da en el contexto de la llegada al país del mayor número de niños sin acompañante de que se tenga registro.

El HHS ha incrementado su capacidad a unas 20 mil camas, de menos de mil que tenía a mediados de febrero, y sus albergues son más adecuados para estadías a largo plazo que las instalaciones de detención de la Patrulla Fronteriza. Ha abierto 14 albergues de emergencia, incluyendo uno en el centro de convenciones de Dallas, el cual comenzó a operar en febrero y en el cual se pretende albergar hasta a 3.000 niños.

El HHS tenía a 20 mil 397 niños sin acompañante bajo su custodia hasta el miércoles.

El gobierno envió al niño hondureño en avión a Seattle para que se reuniera con su madre y su tío después de que NBC News preguntó cómo se encontraba.

MVM Inc., un contratista de transporte para el gobierno, dijo que ha transportado “en forma segura y profesional" a niños migrantes y sus familias durante más de seis años.

“A lo largo de las últimas siete semanas, el número de niños que requieren acompañamiento en este ambiente de pandemia se ha incrementado a más de 7 mil 100, lo cual ha creado logísticas de viaje complicadas y ha derivado en algunos tiempos de espera más largos en su camino hacia los sitios de reunificación", declaró la compañía en un comunicado.

MVM indicó que experimentó algunas demoras en un centro de conexión regional que opera las 24 horas adonde llegan los autobuses a recoger a niños para llevarlos a que se reúnan con sus familias, y ello derivó en que “un niño permaneció en el sitio más tiempo que nuestro tiempo meta de espera de cuatro horas. Esta es una violación de nuestra política y estamos efectuando una revisión interna de este incidente”.

La compañía señaló que el niño tuvo acceso a un autobús con aire acondicionado, comida y refrigerios, agua embotellada y equipo de protección personal.