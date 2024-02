Impulsaron acusaciones penales su atractivo para votantes negros: Trump

Columbia, S.C.- El expresidente Donald Trump afirmó este viernes que sus cuatro acusaciones penales han impulsado su apoyo entre los estadounidenses negros porque lo ven como una víctima de discriminación, comparando su peligro legal con el legado histórico de prejuicios contra los negros en el sistema legal de Estados Unidos.

Trump argumenta que es víctima de una persecución política, aunque no hay pruebas de que el presidente Joe Biden o funcionarios de la Casa Blanca influyeran en la presentación de 91 cargos por delitos graves contra él. A principios de semana, Trump se comparó con Alexei Navalny, el principal rival nacional del presidente ruso Vladimir Putin, que murió en una remota prisión del Ártico tras ser encarcelado por el líder del Kremlin.

"Me acusaron por nada, por algo que no es nada", dijo Trump en un acto de etiqueta para conservadores negros en Carolina del Sur antes de las primarias republicanas del sábado. "Y mucha gente dijo que por eso les gusto a los negros, porque les han hecho mucho daño y les han discriminado, y en realidad me veían como si me estuvieran discriminando a mí. Ha sido bastante sorprendente, pero posiblemente, quizás, haya algo ahí".

Trump ha centrado su tercera campaña para la Casa Blanca en sus quejas contra Biden y lo que él alega que es un "estado profundo" dirigido contra él, incluso mientras se enfrenta a cargos por sus esfuerzos para anular las elecciones de 2020, mantener documentos clasificados en su finca de Florida y supuestamente organizar pagos a una actriz porno. Es el principal candidato republicano, ya que muchos votantes del Partido Republicano se hacen eco de sus creencias, y es favorito para derrotar a la exembajadora de la ONU Nikki Haley en su estado natal.

Trump señaló la ficha policial tomada por las autoridades de Georgia después de que fuera acusado de cargos de crimen organizado en el estado por las elecciones de 2020.

"Cuando hice la foto policial en Atlanta, esa foto policial es la número 1", dijo, y agregó: "¿Sabes quién lo abrazó más que nadie? La población negra".

La campaña de Trump ha pronosticado que le puede ir mejor con los votantes negros en noviembre que hace cuatro años, citando las vacilantes cifras de Biden en las encuestas entre los adultos negros y lo que Trump considera ventajas en temas como la economía y el número récord de personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, que a menudo terminan en ciudades con grandes poblaciones negras.

En la gala de la Federación de Conservadores Negros celebrada en Columbia (Carolina del Sur), Trump estuvo flanqueado por cargos electos negros, como los representantes Byron Donalds, de Florida, y Byron Donalds, de Nueva York. Byron Donalds, de Florida, y Wesley Hunt, de Texas. Muchos de los asistentes vitorearon el discurso.

En un discurso desenfadado, Trump mezcló sus habituales comentarios de campaña con llamamientos a la comunidad negra y bromas que tocaban el tema racial.

"Las luces brillan tanto en mis ojos que no puedo ver a mucha gente ahí fuera. Pero sólo puedo ver a los negros. No veo a ningún blanco. Hasta ahí he llegado", dijo Trump entre las risas del público.

También dijo que conocía a muchos negros porque sus propiedades habían sido construidas por obreros negros.

Al contar una anécdota sobre cómo renegoció el coste de la remodelación del Air Force One, Trump criticó a su predecesor, el expresidente Barack Obama, la primera persona negra elegida para la Casa Blanca.

"Tengo que decírtelo, presidente negro, pero conseguí mil 700 millones de dólares menos", dijo Trump. "¿Preferirían tener al presidente negro o al presidente blanco que consiguió mil 700 millones de dólares menos?".

Ante los vítores de la multitud, añadió: "Creo que quieren al blanco".

Los republicanos se enfrentan a una ardua batalla para cortejar a los votantes negros, que apoyan abrumadoramente al Partido Demócrata. Y mientras que el entusiasmo de los votantes negros por Biden se ha enfriado en el último año, sólo el 25% de los estadounidenses negros dijeron tener una opinión favorable de Trump en una encuesta de diciembre de AP-NORC.

Los votantes negros que hablaron con The Associated Press antes de la gala expresaron su escepticismo de que los republicanos, y Trump en particular, puedan persuadirles para que cambien de partido.

"Simplemente hay tanta controversia", dijo Ebony McBeth, residente de Columbia y trabajadora del transporte. "Me decantaría por Biden sólo porque Trump tiene su propia agenda".

Isaac Williams Sr., cocinero jubilado de Columbia y demócrata de toda la vida, dijo que le disgustaban ambos partidos, pero que Trump le parecía que "tiene tendencias mafiosas. Sólo piensa en sí mismo".

Múltiples conservadores entrevistados dijeron que el atractivo del Partido Demócrata para los votantes negros se basaba en la "política emocional" al evocar el racismo.

"Para que el Partido Republicano se gane a una mayor parte de la comunidad afroamericana, tendremos que invertir mucho tiempo y más dinero en dar a conocer realmente nuestra plataforma, porque la verdad es que muchos de ellos están de acuerdo con nuestra plataforma, pero no la asocian con el Partido Republicano", dijo Samuel Rivers Jr., ex senador estatal republicano en Carolina del Sur.

Rivers, que es negro, argumentó que los votantes negros ven a los republicanos "de forma negativa basándose en desencadenantes emocionales de un racismo que ya no existe".

Trump tiene un largo historial de avivar tensiones raciales. Desde sus primeros días como promotor inmobiliario en Nueva York, Trump se ha enfrentado a acusaciones de prácticas empresariales racistas. En 1989, publicó anuncios a toda página en los periódicos pidiendo que el estado de Nueva York reinstaurara la pena de muerte cuando cinco adolescentes negros y latinos iban a ser juzgados por golpear y violar a una mujer blanca en Central Park. Los cinco hombres fueron finalmente exonerados en 2002, después de que otro hombre admitiera el crimen y se determinara que sus confesiones habían sido coaccionadas.

Pasó años difundiendo la mentira de que Obama era inelegible para ocupar el cargo. Cuando era presidente, Trump se mofó de los "países de mierda" de África y dijo que cuatro congresistas de color deberían volver a los países "rotos e infestados de delincuencia" de los que procedían, ignorando el hecho de que todas ellas son ciudadanas estadounidenses y tres nacieron en Estados Unidos.