Impone acuerdo nuevos requisitos de ayuda alimentaria

Washington.- Los demócratas están profundamente en conflicto con los requisitos de ayuda alimentaria que negoció el presidente Joe Biden como parte del acuerdo sobre el techo de la deuda, y temen que se hayan dañado los programas de redes de seguridad que serán difíciles de resolver en los próximos años, ya que los republicanos exigen más cortes.

La negociación sobre el endurecimiento de los requisitos de trabajo para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), comúnmente conocido como cupones de alimentos, se convirtió en el punto central de la Casa Blanca y el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, republicano por California, hasta el final.

Los negociadores de ambos lados dejaron en claro, en público y en privado, que era el área más grande de desacuerdo y casi llevó a que las conversaciones se rompieran varias veces.

Al final, los demócratas aceptaron con cautela nuevos requisitos para algunos beneficiarios sin discapacidad a cambio de ayuda alimentaria. Los republicanos acordaron eliminar algunos requisitos laborales para veteranos, personas sin hogar y otros.

El resultado de la tensa ida y vuelta fue un acuerdo que favoreció a ambos lados, pero que provocó la angustia de muchos demócratas mientras sopesaban si votar por el paquete que Biden firmó el sábado. Muchos lucharon por recortar el acceso a los alimentos para las comunidades marginadas con un resultado que permitió a EU evitar el incumplimiento de pago de su deuda.

“Para que este país no deje de pagar sus facturas, entonces nos volvimos e hicimos que nuestras comunidades más vulnerables no pagaran”, dijo la representante Cori Bush, D-Mo. Años antes de llegar al Congreso, Bush vivía en un automóvil con su entonces esposo y dos niños pequeños después de que la familia fuera desalojada de su casa de alquiler.

El programa de ayuda federal proporciona fondos mensuales, a veces de tan sólo 6 dólares por día, para permitir que las personas y familias de bajos ingresos compren alimentos. Es el programa más grande del país enfocado en combatir el hambre, con 41 millones de personas usando los beneficios sólo el año pasado para comprar alimentos, según el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura, que administra el programa.

Otros requerimientos

Para 2025, se aplicarán nuevos requisitos a los adultos sanos de 49 a 54 años sin dependientes, un aumento de cinco. Se requerirá que esas personas trabajen o asistan a programas de capacitación durante al menos 80 horas al mes si desean recibir más de tres meses de beneficios de SNAP dentro de un período de tres años.

Los republicanos han intentado durante décadas ampliar los requisitos de trabajo para estos programas de asistencia del Gobierno, argumentando que dan como resultado que más personas regresen a la fuerza laboral, a pesar de varios estudios que han encontrado que tienen poco impacto en el empleo.

“Vamos a hacer que estos programas vuelvan a ser un chaleco salvavidas, no un estilo de vida”, mencionó a los periodistas.

La Casa Blanca respondió a esa propuesta republicana al hacer que los legisladores republicanos renunciaran a los requisitos de trabajo para nuevos grupos (veteranos, personas sin hogar o que enfrentan inestabilidad de vivienda y jóvenes que están envejeciendo fuera del cuidado de crianza) para equilibrar la cantidad de personas que ahora estarían enfrentando estas nuevas restricciones.

Nuevos beneficiarios

El resultado final podría ser que más personas reciban los beneficios de SNAP en general. Una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso no partidista publicada el martes dijo que los cambios en el paquete de techo de deuda agregarían casi 80 mil personas a las listas de SNAP en un mes promedio.

Pero la compensación de aparentemente ayudar a algunos grupos y perjudicar a otros aún dejó al flanco izquierdo del Partido Demócrata, legisladores que apoyaron a Biden y ayudaron a aprobar su agenda durante los dos primeros años de su mandato, frustrado por el resultado. Ése fue especialmente el caso cuando los defensores, incluida la Alianza Nacional para Terminar con la Falta de Vivienda no partidista, advirtieron sobre una tendencia preocupante en todo el país de un aumento en la cantidad de adultos mayores que se están quedando sin hogar, algunos por primera vez.

“A lo que no deberíamos estar jugando es a las Olimpiadas de la opresión”, dijo Bush. “¿Cuál llega a lastimarse hoy? ¿Cuál llega a la línea de meta para lastimarse hoy? No es donde deberíamos estar como sociedad”.

Bush, miembro del Caucus Progresista del Congreso, votó “no” en el acuerdo de límite de deuda el miércoles por la noche después de pasar días escuchando a grupos defensores y electores sobre el tema.

“Creo que es importante que (Biden) entienda que es bueno para nosotros tener un voto fuerte, no porque éste no es un trato que él hubiera hecho si no hubiéramos sido rehenes”, comentó la representante demócrata Pramila Jayapal de El estado de Washington, presidenta del Progressive Caucus, le dijo a The Associated Press la semana pasada.

Una votación en contra

No estaban solos. Varias docenas de demócratas en la Cámara y un puñado en el Senado votaron en contra del compromiso, argumentando que el proyecto de ley permitía la toma de rehenes por parte de los republicanos y podría abrir la puerta a futuros recortes a estos programas gubernamentales en los próximos meses.

“No estuve de acuerdo con estas restricciones de SNAP y no lo haré (…) Les daré a los republicanos una oportunidad para tratar de tomar alimentos de más estadounidenses con inseguridad alimentaria en las negociaciones de la Ley Agrícola a finales de este año”, dijo el senador John Fetterman, D-Pa., en un comunicado.

La Casa Blanca y los demócratas que terminaron apoyando el acuerdo negociado dijeron que creen que el tema de los requisitos de trabajo y el riesgo que representan los republicanos se ha solucionado.

“Lo más importante para mí es el hecho de que esto cierra la puerta a ese debate”, dijo la senadora demócrata Debbie Stabenow de Michigan, quien dirige el Comité Senatorial de Agricultura, Nutrición y Silvicultura y ha sido una defensora del SNAP durante mucho tiempo. “No vamos a volver a mencionarlo en el proyecto de ley agrícola. Esto no es algo que se renegociará. Ya está hecho”.

Pero los defensores advierten que eso podría cambiar, porque el proyecto de ley de límite de deuda fue el cambio más sustancial de las reglas de trabajo para la ayuda alimentaria y otros programas de asistencia del Gobierno desde que se implementaron en la reforma de bienestar social de 1996.

Algunos de los republicanos más conservadores del Congreso (parte de la derecha a la que McCarthy tuvo que apaciguar para convertirse en presidente) han criticado el plan por ser “débil” y están ansiosos por ir aún más lejos para reprimir estos programas.

“En este proyecto de ley, tenemos requisitos de trabajo temporal, pero hemos agregado nuevas excepciones permanentes”, dijo el representante de Texas Keith Self, miembro del ultraconservador House Freedom Caucus, que rechazó abrumadoramente el proyecto de ley. “Eso, damas y caballeros, es un juego de manos”.