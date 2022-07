Imágenes del James Webb siguen maravillando al planeta

Associated Press | La Nebulosa Carina, ubicada aproximadamente a 7 mil 600 años luz de distancia en la constelación austral de Carina Associated Press | El Quinteto de Stephan, una agrupación visual de cinco galaxias Associated Press | Comparación de una foto de los ‘acantilados cósmicos’ tomados por el James Webb y antes por el antiguo telescopio Hubble Associated Press | Telescopio espacial responsable de las imágenes

Washington D.C.— Ayer la NASA empezó a difundir una oleada de imágenes tomadas con el telescopio espacial James Webb, el observatorio más potente que se ha puesto en órbita. "Esta mañana (ayer), gente de todo el planeta va a ver las imágenes captadas por este telescopio, y cada imagen es un nuevo descubrimiento", dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson. "Cada una de ellas dará a la humanidad una visión del universo que nunca antes hemos visto". En una de las imágenes divulgadas se mostró "una estrella moribunda cubierta por polvo y capas de luz" perteneciente a la nebulosa planetaria del Anillo del Sur. En otra, el telescopio James Webb "miró a través del espeso polvo espacial del Quinteto de Stephan, un cúmulo de galaxias con enormes ondas de choque y regiones de brotes estelares", detalló la agencia espacial. La NASA también exhibió una comparación de una foto de los "acantilados cósmicos" de la nebulosa de Carina tomados por el antiguo telescopio Hubble y nuevas imágenes del James Webb, que revelaron la presencia de "estrellas bebés" detrás de una cortina de polvo y gas. "Algunas estrellas se guardan lo mejor para el final. En estas imágenes de la nebulosa planetaria del Anillo del Sur, @NASAWebb muestra una estrella moribunda cubierta por polvo y capas de luz", publicó en Twitter la cuenta de la NASA en español (@NASA_es).