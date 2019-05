Ignoró Deutsche Bank movimientos de Trump y Kushner

Washington— Especialistas contra el lavado de dinero del Deutsche Bank AG recomendaron en 2016 y 2017 reportar a los supervisores federales múltiples transacciones de entidades controladas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su yerno, Jared Kushner, reportó The New York Times este domingo.

El diario, que citó a cinco empleados actuales y antiguos del Deutsche Bank, dijo que ejecutivos del banco con sede en Alemania, que ha prestado miles de millones de dólares a compañías de Trump y Kushner, desestimaron el consejo de sus empleados. Los reportes nunca fueron presentados al Gobierno.

El Times indicó que las transacciones, algunas de las cuales implicaban a la ahora extinta fundación de Trump, dispararon las alertas de un sistema informático diseñado para detectar actividades ilícitas, según los ex trabajadores.

Los empleados que revisaron posteriormente las transacciones prepararon reportes de actividad sospechosa que, según pensaban, debían ser enviados a una unidad del Departamento del Tesoro encargada de los delitos financieros, según el periódico.

El reporte indicó que los empleados consideraron la decisión de no reportar las transacciones como el resultado de una interpretación laxa a las leyes de lavado de dinero. Según dijeron, existe un patrón de ejecutivos bancarios que rechazan reportes para proteger sus relaciones con clientes lucrativos, según el rotativo.

Una empleada que revisó algunas de las transacciones dijo que fue despedida el año pasado, tras hacer pública su preocupación sobre las prácticas del banco, según el Times.

Una portavoz de la entidad citada por el diario dijo que no se impidió que los investigadores escalaran la actividad identificada como potencialmente sospechosa. Además, describió como "categóricamente falsa" cualquier sugerencia de que se reasignaron funciones o se despidió a empleados en un intento de reducir las preocupaciones relacionados con algún cliente.

Una portavoz de la Trump Organization, que supervisa muchos de los intereses empresariales del Mandatario, dijo que la firma no está al tanto de ninguna transacción objetada y que en la actualidad no tiene cuentas operativas en el Deutsche Bank, según el periódico.

"The New York Times intenta crear historias escandalosas que son totalmente falsas cuando se quedan sin cosas sobre las que escribir", afirmó una portavoz de Kushner Companies en un comunicado enviado a Reuters.

El Times señaló que no está clara la naturaleza de las transacciones. Algunas de ellas se refieren a dinero que va y viene entre entidades o individuos en el extranjero, que fueron consideradas sospechosas por los empleados del banco.