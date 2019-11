Ignoran republicanos advertencia de experta sobre teoría de Ucrania

Estados Unidos— Experto tras experto en la investigación sobre el juicio político de la Cámara contra el presidente Donald Trump han declarado acerca de un hecho crucial: que Ucrania no interfirió en las elecciones del 2016 para ayudar a Hillary Clinton.

Una testigo clave sonó la alarma con más fuerza.

“Ésa es una narrativa ficticia que ha sido perpetrada y propagada por los servicios de seguridad rusa”, comentó Fiona Hill, la exasesora de alto rango de Trump sobre Rusia, en un testimonio que refleja lo que los oficiales de inteligencia de Estados Unidos les han dicho en privado a los legisladores en los últimos meses.

Pero para los republicanos de la Cámara, todo eso es tan sólo un montón de palabras.

Después del testimonio de Hill, cuando le preguntaron si creía que Ucrania interfirió en las elecciones del 2016, el líder de la minoría en la Cámara, Kevin McCarthy, respondió “Yo creo que sí lo hizo”.

McCarthy no es el único que opina eso, ya que en medio de la batalla sobre el juicio político en donde Trump está exigiéndoles lealtad a los republicanos del Congreso, la mayoría no está dispuesto a romper con el presidente --- aun en una cuestión que expertos en seguridad nacional están advirtiendo que podría ayudar a Rusia en sus esfuerzos por socavar a Ucrania.