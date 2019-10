Iglesia le negó la comunión a Biden por su postura sobre el aborto

Florence.- Según informes, al exvicepresidente Joe Biden se le negó la comunión el domingo por la mañana en una iglesia en Florence, Carolina del Sur, donde estaba haciendo una parada de campaña.

El padre Robert Morey, de la Iglesia Católica de Saint Anthony, dijo a un periódico local que Biden, quien se postula para las elecciones presidenciales del 2020, asistió a la misa de las nueve de la mañana a su iglesia y se le negó la comunión debido a la postura política del candidato demócrata sobre el aborto, publicó The Washington Post.

“La sagrada comunión significa que somos uno con Dios, entre nosotros y con la Iglesia. Nuestras acciones deberían reflejar eso”, dijo Morey en un comunicado al Morning News. “Cualquier figura pública que defienda el aborto se coloca fuera de la doctrina de la Iglesia”.

La Iglesia Católica se opone al aborto, pero los sacerdotes y obispos locales en Estados Unidos tienen diferentes políticas sobre si se debe dar la comunión a alguien que apoya el derecho al aborto.

Esta no es la primera vez que Biden no puede recibir la comunión por su postura sobre los derechos al aborto. Biden fue bautizado y pasó sus primeros años en Scranton, Pensilvania, donde un obispo, según los informes, le había prohibido recibir la comunión.

Públicamente, Biden tiene una relación complicada con los líderes católicos. Después de anunciar su candidatura en el 2008, varios obispos estadounidenses insistieron en que se le debería negar la comunión en sus diócesis.

Biden dijo en el 2012 que él personalmente se opone al aborto. “Pero me niego a imponer tal postura a otros cristianos, musulmanes y judíos igualmente devotos... No creo que tengamos el derecho de decirle a otras personas que las mujeres no pueden tener control sobre su cuerpo”, dijo durante un debate.