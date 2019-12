Hombre hallado muerto en congelador tenía una carta exculpando a su esposa

Hombre de Utah encontrado muerto en congelador tenía carta notariada aseverando que su esposa no era responsable de su muerte.



Por Cheri Mossburg y Eric Levenson, CNN



Tooele.- Cuando Jeanne Souron-Mathers murió en noviembre, la Policía de Tooele, Utah, se sorprendió al encontrar el cuerpo de su esposo Paul en un congelador en la casa de la pareja.

Eso no fue todo. La policía también descubrió una carta notariada de Paul que decía que su esposa no era responsable de su muerte, de acuerdo con una orden de registro revelada esta semana, informó CNN.

Los investigadores ahora creen que Paul Mathers murió hace una década y están investigando la posibilidad de que los pagos mensuales de Asuntos de los Veteranos (VA) y Seguro Social le siguieran llegando después de su muerte.

El sargento Jeremy Hansen, del Departamento de la Policía de Tooele, dijo que los investigadores han presentado citaciones y aún esperan registros financieros. Los pagos de los VA sumarían al menos 177 mil dólares, dijo la policía a KSTU, afiliada de CNN.

Se cree que Paul Mathers murió entre el 4 de febrero y el 8 de marzo de l2009, dijo Hansen. Le habían diagnosticado una enfermedad terminal y lo estaban tratando en un centro médico local de Asuntos de los Veteranos, dijo Hansen, y fue visto por última vez allí el 4 de febrero del 2009.

Pero antes de morir, Paul Mathers escribió una carta declarando que su esposa no era responsable de su muerte, y esa carta fue notariada en diciembre del 2008, según la orden de cateo.

“Los detectives localizaron a la notaria y ella dijo que no había leído la carta, simplemente la selló”, dijo Hansen.

El sargento Hansen declinó revelar la enfermedad de Paul Mathers. Jeanne Souron-Mathers, de 75 años, murió en noviembre aparentemente por causas naturales, agregó Hansen.