Hispanos republicanos intentan consolidar logros del partido en el sur de Texas

The New York Times

McAllen, Texas— La puerta principal de la oficina del Partido Republicano del Condado de Hidalgo está cubierta con fotografías de políticos de alto perfil en el partido: el gobernador Greg Abbott, el senador John Cornyn y el expresidente Donald J. Trump. Casi todos son hombres blancos.

Ingresas y ves un tablero de anuncios con fotos de líderes republicanos locales: Adrienne Pena-Garza, Hilda Garza DeShazo, Mayra Flores. Casi todas son mujeres hispanas.

Los republicanos hispanos, especialmente las mujeres, se han convertido en una especie de estrellas del rock político en el sur de Texas después de que los votantes del Valle del Río Grande sorprendieron a los líderes de ambos partidos en noviembre al inclinarse bruscamente hacia el Partido Republicano. Aquí en McAllen, una de las ciudades más grandes de la región, Trump recibió casi el doble de votos que cuatro años antes; en el Valle del Río Grande en general, el presidente Biden ganó por solo 15 puntos porcentuales, una caída pronunciada del margen de 39 puntos de Hillary Clinton en 2016.

Ese aumento conservador —y el declive liberal— ha impulsado las esperanzas del Partido Republicano sobre su capacidad para atraer a los votantes hispanos a lo que durante mucho tiempo ha sido una coalición política abrumadoramente blanca y desafiar a los demócratas en regiones predominantemente hispanas en todo el país. Ahora los funcionarios del partido, incluido Abbott, el gobernador, han acudido en masa al Valle del Río Grande en una especie de peregrinaje, ansiosos por conocer a las personas que ayudaron a los republicanos a ganar terreno rápidamente en un bastión demócrata de larga tiempo.

Una de esas personas, la señora Peña-Garza, presidenta del Partido Republicano del Condado de Hidalgo, creció como hija de un legislador estatal demócrata. Como era común para la mayoría de las familias hispanas en el área, dijo, votar por los demócratas era un hecho. Pero después de que su padre cambió de partido en 2010, Pena-Garza pronto lo siguió, argumentando que los demócratas se habían desviado demasiado hacia la izquierda, particularmente en temas como el aborto y el control de armas.

"La política aquí abajo me asustó porque no fue contra la corriente", dijo. “Si alguien te va a decir: 'Oh, eres morena, tienes que ser demócrata' o 'Oh, eres mujer, tienes que ser demócrata', bueno, ¿quién eres tú para decirme quién soy?"

Peña-Garza dijo que la llamaban coco (marrón por fuera, blanca por dentro) y una latina que se odia a sí misma, etiquetas que han comenzado a retroceder solo en los últimos años a medida que conoce a más republicanos hispanos que, como ella, adoptan políticas que consideran que ayudan a los propietarios de pequeñas empresas y respaldan sus creencias religiosas.

Ahora, dice, la elección política es un motivo de orgullo.

"No puedes avergonzarme o intimidarme para que vote por un partido solo porque así ha sido siempre", dijo.