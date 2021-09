Hay poco avance en objetivo de cerrar prisión de Guantánamo

Estados Unidos— El presidente Joe Biden ha dicho que quiere cerrar el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, donde aún residen 39 detenidos, al final de su mandato, pero su administración aún no ha avanzado mucho hacia el cumplimiento de ese objetivo, publicó CNN.

La administración de Biden anunció por primera vez que tenía la intención de cerrar las instalaciones durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca en febrero de 2021. Cuando un periodista le preguntó si la prisión estaría cerrada para cuando Biden deje el cargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo: "Eso es ciertamente nuestro objetivo y nuestra intención".

Pero meses después del mandato de Biden, 39 detenidos permanecen alojados en la prisión de Cuba. 10 detenidos han sido autorizados por el sistema de la Junta de Revisión Periódica de Guantánamo y son elegibles para ser puestos en libertad, pero aún no han sido trasladados a otro país ni han salido de la prisión. El sistema de la Junta de Revisión Periódica se estableció durante la administración de Obama para determinar si los detenidos allí eran culpables o no.

Un detenido que ya había sido autorizado para su liberación durante la administración de Obama fue liberado en su país de origen, Marruecos, en julio. Esta fue la primera transferencia de un detenido bajo la administración de Biden.

Aparte de los 10 que ya son elegibles para su liberación, 17 detenidos son elegibles para audiencias de la junta de revisión periódica, dos detenidos han sido condenados y diez están en la oficina del proceso de comisión militar, lo que significa que todavía están en el proceso previo al juicio en el sistema judicial militar creado para delitos de derecho de guerra, y aún no se ha demostrado su culpabilidad o inocencia.

"Creo que es extraordinariamente decepcionante que Biden no haya suspendido estas comisiones militares, las haya descartado con franqueza y haya tomado más medidas para cerrar Guantánamo", dijo la semana pasada Alka Pradhan, abogada defensora del detenido Ali Abdul Aziz Ali. "El hecho de que ni siquiera hayan progresado en hombres absueltos, aparte de un caso individual, no me da muchas esperanzas", agregó.

Aparte de los procesos pendientes que deben atravesar los detenidos antes de que puedan ser autorizados para ser puestos en libertad, la construcción en el terreno no refleja el objetivo declarado de cerrar pronto la prisión.

La oficina de comisiones militares, que supervisa los juicios de los detenidos en el centro de detención, está construyendo una nueva sala de audiencias para futuros juicios de detenidos que se llevarán a cabo en la bahía de Guantánamo. La nueva sala permitirá juzgar a tres detenidos a la vez y permitirá que la oficina de comisiones militares celebre más de una audiencia a la vez. La sala del tribunal actual puede juzgar a seis personas al mismo tiempo.