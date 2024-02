Hallan polvo sospechoso en juzgado donde hay oficinas del juez de Trump

The New York Times | El Departamento de Bomberos respondió al descubrimiento del polvo, y la investigación continúa, dijo la policía.Crédito...Jefferson Siegel para The New York Times

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Un sobre que contenía polvo blanco fue encontrado el miércoles por la mañana en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, en el Bajo Manhattan, informaron las autoridades. El edificio del tribunal, en el número 60 de la calle Centre, contiene oficinas pertenecientes al juez Arthur F. Engoron, el magistrado que supervisó el juicio por fraude civil del expresidente Donald J. Trump. Los agentes de policía respondieron a una llamada al 911 a las 9:29 de la mañana en relación con el polvo sospechoso. Un funcionario judicial había abierto un sobre y le cayó polvo blanco en los pantalones, dijo la policía. No hubo heridos y el edificio no fue evacuado. La policía informó de que los bomberos habían acudido al hallazgo del polvo y que la investigación continuaba. Según los bomberos, el agente se negó a recibir atención médica, al igual que otro funcionario del tribunal que estuvo expuesto al polvo. El juez Engoron y el edificio del Tribunal Supremo han sido objetivos en el pasado. El mes pasado, el Departamento de Policía del condado de Nassau respondió a una amenaza falsa de bomba en el domicilio del juez en Long Island. En diciembre, un hombre provocó un pequeño incendio en la cuarta planta del tribunal que luego apagó rápidamente. Los bomberos acudieron al lugar y evacuaron tres plantas del edificio, pero no hubo heridos graves. No estaba claro si el incendio estaba relacionado con el juicio de Trump. En el transcurso del juicio por fraude civil de 11 semanas, que terminó este mes, el Sr. Trump atacó repetidamente al juez Engoron en Truth Social, el sitio web del Sr. Trump, y en declaraciones que hizo en el tribunal. En noviembre, los aliados republicanos de Trump también atacaron públicamente al juez Engoron: la representante Elise Stefanik, de Nueva York, presentó una queja ética acusándole de "parcialidad inapropiada e intemperancia judicial", y Laura Loomer, una activista de extrema derecha cercana al expresidente, atacó repetidamente al juez y a su familia en las redes sociales. El juez Engoron dictaminó este mes en el juicio por fraude civil que el ex presidente era responsable de conspirar para manipular su patrimonio neto y le ordenó pagar una multa de unos 450 millones de dólares. El miércoles, Trump ofreció a un tribunal de apelaciones de Nueva York una fianza de 100 millones de dólares para aplazar la multa. Sus abogados revelaron que su cliente no tenía dinero suficiente para depositar una fianza por el importe total. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, argumentó en su caso que Trump había inflado fraudulentamente su patrimonio neto hasta en 2.000 millones de dólares. PUBLICIDAD