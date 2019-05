Hallan otra ballena muerta en San Francisco

San Francisco– El cadáver de una ballena gris llegó a la playa en el área de la bahía de San Francisco, con lo que suman 13 cetáceos muertos hallados en la zona desde marzo. El Centro de Mamíferos Marinos planea realizar una necropsia para determinar la causa de la muerte. Los científicos temen que sea porque no consiguen suficiente alimento y no pueden completar su migración anual de México a Alaska. (Associated Press)